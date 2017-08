Limitation du nombre d’enfants à trois : Des Ouagalais divisés

LEFASO.NET | Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire) • vendredi 18 août 2017 à 23h26min

Les parlementaires de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ceux de la Mauritanie ainsi que du Tchad ont, suite à une rencontre régionale sur le financement adéquat de la santé, du dividende démographique et des politiques de population les 20,21 et 22 juillet 2017 à Ouagadougou, fait une recommandation sur la limitation du nombre d’enfants à trois par femme. Et ce, d’ici 2030. Nous avons tendu notre micro à certains habitants de la capitale burkinabè afin de recueillir leur opinion sur cette recommandation des parlementaires. Lisez donc !