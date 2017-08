Vie du journal : Lefaso.net, un média « respectable », selon le Directeur général de la LONAB

Une délégation de la Loterie nationale burkinabè, conduite par son directeur général, Simon Tarnagda, était ce vendredi 18 août 2017 dans les locaux de votre journal Lefaso.net. Reçus par le fondateur, Dr Cyriaque Paré, les visiteurs disent être venus établir le contact avec le pionnier de la presse en ligne au Burkina Faso et discuter du renforcement du partenariat avec celui-ci.

L’idylle dure depuis 2012 entre la nationale des jeux du hasard et Lefaso.net. Après avoir effectué une première série de visites dans les médias de la place, le directeur général de la LONAB est de nouveau en selle. Et c’est dans les locaux du Faso.net que lui et sa délégation ont été reçus à 11h10 minutes dans une ambiance bon enfant par le fondateur du journal, Dr Cyriaque Paré, et le rédacteur en chef, Samuel Somda.

« Je pensais qu’au faso.net, il n’y avait qu’une seule personne assise avec un ordinateur et qui publiait les informations sur le site », a lancé le directeur général de la LONAB, Simon Tarnagda, avec un brin d’humour. En guise de réponse, le Dr Paré a rappelé que pendant les six premières années le site, créé en 2003, faisait de l’agrégation de contenu, c’est-à-dire qu’il était alimenté par les contenus produits par les médias traitant du Burkina. Et même si au début, les Burkinabè hésitaient à adopter ce nouveau mode de consommation de l’information qu’est la presse en ligne, aujourd’hui, « Lefaso.net s’inscrit dans l’air du temps », se convainc M. Tarnagda.

Curieux de connaitre le modèle économique du journal qui compte une trentaine d’agents, il a été servi. Avec ses 50 000 visiteurs journaliers et 40 000 abonnés à la newsletter, Lefaso.net est selon le site Alexa, le premier site burkinabè le plus populaire. Une audience notable que le média peut bien brandir devant les annonceurs pour leur visibilité sur la toile. Les couvertures médiatiques, publi-reportages y compris, et les alertes SMS permettent également au journal de tenir la route, selon le fondateur Cyriaque Paré.

Edifié par l’organisation et le fonctionnement du journal, le directeur général de la LONAB s’est dit agréablement impressionné de voir que Lefaso.net est un journal respectable avec une équipe de jeunes journalistes dynamiques. D’ailleurs dans son mot laissé dans le livre d’or de la maison, Simon Tarnagda a rappelé ô combien il est difficile d’entreprendre surtout dans la presse en ligne. Et de féliciter le promoteur qui a tenu bon malgré tout.

Du reste, en toute modestie, le premier responsable de la nationale des jeux du hasard a fait remarquer aussi que le journal hippique de la Loterie nationale du Burkina est de loin le journal le plus lu au Burkina car tiré en 200 000 exemplaires par jour. Et de rappeler la contribution de la société d’une manière ou d’une autre à l’alphabétisation des populations car celles-ci lors des paris (pour ce qui est du PMU’B), arrivent à reconnaitre les chiffres et les noms des chevaux en compétition.

Parlant du partenariat qu’il a jugé excellent avec les médias et notamment avec Lefaso.net, Simon Tarnagda a indiqué qu’il doit être amélioré pour plus de visibilité à la LONAB qui, il faut le rappeler, fête son jubilé d’or cette année sous le thème « Cinquante ans au service du développement socio-économique du Burkina Faso ». Une mission que le premier responsable de la boîte compte poursuivre au bénéfice de la nation.

