Attaque du restaurant Istanbul : Le Gouvernement condamne avec fermeté cette attaque lâche et barbare

Dans la nuit du dimanche 13 août 2017 aux environs de 21 heures 30 minutes, une attaque terroriste a visé le restaurant AZIZ Istanbul situé sur l’Avenue Kwamé N’KRUMAH à Ouagadougou. Le bilan provisoire fait état de dix-huit (18) morts non encore identifiés et une dizaine de blessés. Deux (02) assaillants ont également été abattus.

Le Gouvernement condamne avec fermeté cette attaque lâche et barbare perpétrée contre des populations éprises de paix.Il réitère une fois de plus, ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place pour l’accompagnement de toutes les victimes au CHU Yalgado OUEDRAOGO.

Le Gouvernement invite par aileurs, les vaillantes populations à la vigilance, à faire confiance et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dont le professionnalisme, la réactivité et le sens du sacrifice ont permis le dénouement de cette attaque.

Le Premier Ministre

Paul Kaba THIEBA

Grand Officier de l’Ordre national