Basculement vers la TNT : ‘’la date du 30 septembre sera en partie respectée’’

‘’ La date de lancement prévue pour le 30 septembre, sera en partie respectée, parce qu’il va nous rester un certain nombre de sites à finaliser courant octobre », a noté le ministre de la communication. Puis d’ajouter : « Nous allons arrêter la date de lancement officiel de la TNT, une fois que nous aurons, avec les partenaires tels que les éditeurs de média, défini le coût exact de la redevance » a-t-il dit, soulignant que le lancement interviendra dans le dernier trimestre de l’année.

En attendant, la rencontre de ce jour a permis de fixer le prix maximal du décodeur standard, à 10 000 francs CFA . « Le prix maximum pour un décodeur de base, est de 10 000 francs CFA. C’est un produit qui sera homologué et il y aura des contrôles » a confié le porte –parole du gouvernement.

Selon Rémis Fulguance Dandjinou, la loi prévoit une période durant laquelle, la diffusion analogique et la diffusion numérique seront présentes, afin que tous les Burkinabè puissent avoir accès au décodeur ou au téléviseur. ‘’ Si vous avez un téléviseur de dernière génération qui intègre les normes qui permettent d’avoir le signal TNT, ce n’est pas la peine d’avoir un décodeur. Maintenait, Il y a des valeurs ajoutées à la demande et là, il va falloir payer un décodeur plus cher qui vous permettra par exemple, si vous voulez avoir accès à un film, de le payer avec l’opérateur que la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) aura choisi » a-t-il expliqué.

Une autre question évoquée lors des échanges, est celle relative à la mise en œuvre des infrastructures de la SBT. Sur les 35 sites, le ministre de la communication soutient que 15 sites sont entièrement achevés à la date d’aujourd’hui et une dizaine de sites seront achevés d’ici le 30 septembre 2017.

La redevance en fonction des zones de couverture

Quant aux coûts de la redevance, le comité de pilotage prévoit d’ici fin septembre, une autre rencontre en vue d’arrêter les prix que les différents acteurs devront payer en fonction des cinq zones prévues par la TNT. Il s’agit notamment de la catégorie A qui couvre Ouaga, la catégorie B pour Bobo –Dioulasso, la catégorie C qui couvre d’autres capitales économiques régionales, la catégorie D qui couvre notamment Dori, Fada N’Gourma, et les zones qui ont des problèmes en termes d’accessibilité et de marché économique.

Et selon le ministre de la communication, les coûts de la redevance seront différenciés en fonction des couvertures. A cet effet, la SBT a défini cinq types de couvertures. Il est question d’une couverture nationale (ce sont les éditeurs de services qui vont couvrir l’ensemble du territoire) et 4 autres couvertures spécifiques aux régions. « Nous avons la possibilité d’avoir, en plus de la région de Ouagadougou, 12 autres têtes de réseaux (…), 12 régions qui sont interdépendantes les unes des autres, mais qui sont également connectées au niveau national » a expliqué Remis Fulgance Dandjinou. Puis de préciser qu’il ne s’agit pas de différencier les coûts selon les opérateurs, mais uniquement selon les zones de couverture. Ainsi, dit-il : « Tous les opérateurs, en l’occurrence la RTB et les autres opérateurs privés, seront traités sur un pied d’égalité au titre des redevances. Il faut travailler à ce que les niveaux économiques permettent aux entreprises de pouvoir tenir le coût qu’ils devront payer » a-t-il conclu. [ Lire l’intégralité ]