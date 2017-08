Avis de sponsoring pour la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest SAMAO 2017

Dans le cadre de l’organisation pratique de cet évènement de portée internationale, il est ouvert une liste de sponsors auprès du Secrétariat Général dudit Ministère, sise à la ZACA, Avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy, au rez-de-chaussée du 1er immeuble jouxtant l’ACOMOD-BURKINA.

Les Sponsors sont classés en quatre (04) catégories :

1. Catégorie « DIAMANT » (sponsor officiel de l’évènement)

Cette catégorie est réservée pour un seul sponsor et sera attribuée au plus offrant. Souscription minimale : trente millions (30.000 000) F CFA.

Le niveau de sponsor DIAMANT offre les avantages suivants :

 Positionnement privilégié à la manifestation ;

 Trois (03) stands d’exposition de 9 m² avec un minimum d’équipement. Un stand peut être remplacé par une aire d’exposition ;

 Logo sur les gadgets et le matériel de promotion ;

 Distribution prioritaire des documents et rangement dans les sacs des participants ;

 Mise en évidence du sponsor sur la page de garde du site web et dans les médias ;

 Page dédiée pour la présentation du sponsor sur le site web de la manifestation (texte de 100 mots) et/ou dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 ;

 Logo avec mention du niveau de sponsoring dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 ;

 Mention du sponsoring dans le document final ;

 Sept (07) inscriptions à la manifestation, avec accès à toutes les activités, cocktails, repas, cérémonie de récompenses, diner gala de clôture, etc.

2. Catégorie « OR »

Toutes les souscriptions comprises entre 30 000 000 FCFA et 20 000 000 FCFA seront inscrites dans cette catégorie avec une hiérarchisation selon le montant. Le nombre de contributeurs pour cette catégorie est laissé à la discrétion du comité d’organisation et sera fonction des avantages liés à cette catégorie. Souscription minimale pour cette catégorie : vingt millions (20.000.000) francs CFA.

Le niveau de sponsor « OR » offre les avantages suivants :

 Positionnement privilégié lors de la manifestation ;

 Deux (02) stands d’exposition de 9 m² avec un minimum d’équipement ;

 Logo sur les gadgets et le matériel de promotion ;

 Distribution des documents et rangement dans les sacs des participants ;

 Logo sur le site web de la manifestation ;

 Page dédiée pour la présentation du sponsor dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 ;

 Mention du sponsoring dans le document final ;

 Logo dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 avec mention du niveau de sponsoring ;

 Cinq (05) inscriptions à la manifestation, avec accès à toutes les activités, cocktails, repas, cérémonie de récompenses, diner gala de clôture, etc.

3. Catégorie « ARGENT »

Toutes les souscriptions supérieures ou égales à 15 000 000 FCFA et inférieures à 20 000 000 F CFA seront inscrites dans cette catégorie. Le nombre de contributeurs pour cette catégorie est laissé à la discrétion du comité d’organisation et sera fonction des avantages liés à cette catégorie. Souscription minimale pour cette catégorie : quinze millions (15.000.000) francs CFA.

Le niveau de sponsor « ARGENT » offre les avantages suivants :

 Positionnement privilégié lors de la manifestation ;

 Deux (02) stands d’exposition de 6m² avec un minimum d’équipement ;

 Logo sur le matériel de promotion ;

 Distribution des documents et rangement dans les sacs des participants ;

 Logo sur le site web ;

 ½ Page dédiée pour la présentation du sponsor dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 ;

 Logo dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 avec mention du niveau de sponsoring ;

 Mention du sponsoring dans le document final ;

 Quatre (04) inscriptions à la manifestation, avec accès à toutes les activités, cocktails, repas, cérémonie de récompenses, diner gala de clôture, etc.

4. Catégorie « BRONZE »

Toutes les souscriptions supérieures ou égales à 10 000 000 FCFA et inférieures à 15 000 000 FCFA seront inscrites dans cette catégorie. Le nombre de contributeurs pour cette catégorie est laissé à la discrétion du comité d’organisation et sera fonction des avantages liés à cette catégorie.

Souscription minimale pour cette catégorie : dix millions (10.000.000) francs CFA.

Le niveau de sponsor « BRONZE » offre les avantages suivants :

 Positionnement privilégié lors de la manifestation ;

 Un (01) stand d’exposition de 6m² avec un minimum d’équipement ;

 Logo sur le matériel de promotion ;

 Distribution des documents et rangement dans les sacs des participants ;

 Logo sur le site web ;

 1/4 Page dédiée pour la présentation du sponsor dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 ;

 Logo dans le journal Spécial des mines et carrières 2017 avec mention du niveau de sponsoring ;

 Mention du sponsoring dans le document final ;

 Trois (03) inscriptions à la manifestation, avec accès à toutes les activités, cocktails, repas, cérémonie de récompenses, diner gala de clôture, etc.

Pour une meilleure coordination des efforts des Opérateurs économiques intéressés, les souscriptions devront être déposées au plus tard le 04 septembre 2017 à 17 heures au Secrétariat Général du Ministère des Mines et des carrières, téléphone : 25 41 17 70 / 70 30 79 27 / 78 28 62 69 ; Email:samaoburkina@gmail.com.

Le Président du CNO

Mabourlaye NOMBRE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè