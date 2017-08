Universités publiques burkinabè : Les inscriptions et orientations en ligne à compter de l’année académique 2018-2019

Une application dénommée « Campus Faso » va permettre aux nouveaux bacheliers de pouvoir choisir leurs options et faciliter, également les inscriptions dans les universités publiques et les centres universitaires du Burkina Faso, à partir de l’année 2018-2019. C’est dans le but partager cette information que le président de l’université Ouaga 2, Pr. Stanislas Ouaro a animé une conférence de presse ce mardi 1er août 2017 à l’université Ouaga 1 Pr. Joseph Ki Zerbo.

Fini le calvaire des longues files d’attentes sous le chaud soleil pour les inscriptions à l’université. En effet, une solution dénommée « Campus Faso » permettant de s’inscrire en ligne va être disponible à partir de l’année académique 2018-2019 en vue de soulager les étudiants. Aussi, cela va permettre aux étudiants de la diaspora de s’inscrire sans avoir besoin de se déplacer.

De plus, cette application va alléger le travail du personnel de l’université en charge de la scolarité. Le Pr. Stanislas Ouaro ajoute : « C’est un système transparent pour toutes les couches de la société. Cela va permettre l’identification des étudiants au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on peut s’inscrire dans le public et dans le privé en même temps », cette application va permettre de mettre fin à cette pratique.

C’est en 2019 que l’orientation des bacheliers en ligne par le biais de cette application sera disponible. Ce programme Concerne uniquement les universités publiques et les centres universitaires, c’est plus tard qu’il va s’étendre aux universités privées.

Née d’une collaboration entre le Burkina Faso et le Sénégal

« Le gouvernement du Sénégal a adopté cela en 2014. Face à ce succès, le Burkina Faso a demandé au gouvernement du Sénégal de l’accompagner », explique le président de l’université Ouaga 2. Ainsi, le 30 juillet 2015, un accord a été signé entre le Burkina Faso et le Sénégal.

Le Pr. Stanislas Ouaro a affirmé que, cette formule sera adaptée au contexte burkinabè et les erreurs commises au Sénégal, seront évitées ici au Burkina Faso. Ce projet est sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, mais est financé entièrement par la Banque mondiale qui a injecté plus de 600 millions dans cette application. Les opérateurs des téléphonies mobiles seront associés à ce projet.

Le directeur général de la société SEYSOO qui est à l’origine de cette application, Seydma N’Diaye dit : « On a démarré cette semaine les travaux pour adapter ce produit au Burkina Faso ». Les informaticiens des universités publiques sont associés à cela pour pouvoir maitriser cette nouvelle application. De ce fait, si d’ici le 22 décembre 2017 l’application est fonctionnelle, des essais seront organisés pour plus tard être intégrée dans le programme des universités publiques à partir de l’année académique 2018-2019.

Jude Kiénou (stagiaire)

Lefaso.net