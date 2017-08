Programme national du secteur rural : Les acteurs tirent des leçons pour la phase II

LEFASO.NET | Par Maxime Jean-Eudes Bambara (Stagiaire) • mardi 1er août 2017 à 18h22min

Aux termes de la première phase du Programme national du secteur rural (2011-2015), le bilan est « mitigé ». C’est la conclusion tirée par les acteurs. La Confédération paysanne du Faso et ses partenaires veulent recadrer les choses pour la réussite de la deuxième phase du projet. Et pour ce faire, les acteurs intervenant dans sa mise en œuvre, réunis les 1ers et 2 août 2017 à Ouagadougou, vont examiner et amender le document de renforcement de la dynamique d’implication des organisations paysannes au processus de formulation de la deuxième phase de ce programme.