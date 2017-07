Les 28 et 29 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso, l’Union Police Nationale (UNAPOL) section des Hauts-Bassins a commémoré l’an un de son existence. Journée de salubrité, conférence et cross populaire sont entre autres les grands axes qui ont ponctué cet évènement.

Selon le délégué régional de l’UNAPOL des Hauts-Bassins, Damoué Adama, cela fait déjà une année jour pour jour que ce syndicat existe. En effet, cette union est née de la volonté de ces « hommes de tenue » de mettre en place un cadre adéquat pour la défense des intérêts matériels et moraux des policiers au Burkina Faso. Ainsi, dans le cadre des activités de commémoration du premier anniversaire de l’UNAPOL, le bureau régional des Hauts-Bassins a voulu marquer l’évènement à travers une série d’activités.

Parmi lesquelles activités, le nettoyage de la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins, une conférence à la bourse du travail sur le thème : « Syndicalisme et discipline au sein de la police nationale », un thème jugé important et beaucoup enrichissant et un cross populaire. Une manière également pour eux de faire un bref bilan des 12 premiers mois d’existence du syndicat et de se projeter dans les années à venir.

Selon les dires du délégué régional, Damoué Adama, il y a eu des acquis après l’année d’existence de l’UNAPOL. Ainsi, à l’en croire, la création de l’UNAPOL est déjà un acquis pour eux. Car sa création a contribué à changer beaucoup de choses au niveau de la police nationale. « Surtout la discipline. Parce que nous, nous prônons la discipline et nous voulons une lutte vraiment coordonnée, une lutte disciplinée », a-t-il laissé entendre.

Aussi, au cours de la conférence animée par le secrétaire général de l’Unité d’Action Syndicale, Millogo Bakary, il a été montré aux syndicalistes le vrai sens du syndicalisme et surtout son importance dans un État démocratique.

Romuald Dofini

Lefaso.net