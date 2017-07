Contestation des résultats pour les travaux HIMO à Ouahigouya : Le droit de réponse de la Mairie

Suite à notre publication le 25 juillet 2017 sur les remous consécutifs au recrutement initié par la Mairie de Ouahigouya dans le cadre des travaux HIMO, le service de communication et des relations publiques de ladite Mairie nous a fait parvenir le droit d réponse ci-après.

Madame la Directrice générale,

Je viens, par la présente, vous transmettre un droit de réponse suite à l’article intitulé : « Travaux à haute intensité de main d’œuvre à Ouahigouya : des femmes rejettent un recrutement de la mairie ». Cet articlepublié, le mardi 25 juillet 2017, sur votre prestigieux site contientdes informationspouvant porter préjudice à la cohésion sociale dans notre commune. D’où la nécessité pour la mairie de Ouahigouya de réagirafin que les citoyens puissent mieux comprendre la situation.Depuis son installation, le Conseil Municipal de Ouahigouya présidé par le Maire, Monsieur Basile Boureima Ouédraogo, a placé la transparence, l’équité, l’égalité des chances au cœur de sa gouvernance locale. C’est pourquoi suite à la polémique suscitée par le tirage au sort dans le cadre du programme travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO)effectué le vendredi 21 juillet 2017, Monsieur le Maire est rentré aussitôt en contact au téléphone, alors qu’il était en mission à Ouagadougou, avec les femmes qui se sont rendues dans une radio locale pour exprimer leur mécontentement.

Dans sa conversation téléphonique, il a donné rendez-vous à ces interlocutrices,le lundi 24 juillet 2017, pour mieux les écouter afin de prendre en compte leurs préoccupations. Avant que cette rencontreait lieu, Monsieur le maire avait déjà décidé d’annuler tout le processus du recrutement antérieur, c’est-à-dire, le dépôt des candidatures et le tirage au sort. Il a décidé, du même coup, de nouveau dépôt de dossiers qui prend fin le 28 juillet 2017 et d’un autre tirage prévu le mercredi 2 aoûtprochain.Ce tirage en ligne de mires’effectuera sous la présence effective du premier responsable de la commune qui mettralui-mêmeles « 300 oui »ainsi que des journalistes, des acteurs des Organisations de la société civile (OSC) et de toute personne intéressée. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]