Cadre de concertation du Premier ministère : Vers l’adoption d’un Plan stratégique de renforcement des capacités

En vue de trouver des solutions aux difficultés que rencontrent ses travailleurs et assurer ainsi au personnel un cadre de collaboration ambiant, le Premier ministère s’est doté d’un projet de Plan stratégique 2017-2021 de renforcement des capacités.

Un Plan structuré en trois axes que sont :

Le développement des ressources humaines et la qualité de vie au travail ;

La modernisation et l’amélioration du système d’information, de communication et de gestion documentaire ;

La culture de la performance et de la redevabilité au sens de l’administration.

Ce plan stratégique, selon le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, entre dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Il invite donc les travailleurs à se l’approprier parce que « Le Premier ministère dans son rôle de coordination des actions des départements ministériels se doit d‘être par son dynamisme, une institution de proue qui soutient avec responsabilité la coordination de l’action gouvernementale pour une mise en œuvre efficace de la politique de développement. »

C’est ce plan stratégique qui fera l’objet d’une analyse par les participants à cette première session de l’année 2017 du cadre de concertation. Ils auront pour tâche de faire des observations et des amendements afin de le finaliser, l’adopter et disposer ainsi d’une stratégie de référence pour le pilotage des activités du Premier ministère.

En plus du Plan stratégique, les participants devront également se pencher sur le rapport bilan des activités de 2016 et le rôle du Premier ministère dans le dispositif de coordination du PNDES.

La cérémonie d’ouverture de la première session du cadre de concertation a aussi été l’occasion pour Paul Kaba Thiéba de féliciter l’ensemble des travailleurs de l’institution pour leur abnégation au travail depuis sa prise de fonction. Toute chose qui a permis d’atteindre des résultats appréciables.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net