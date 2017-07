Voyages d’intégrations africaines 2017 : Cap sur le Ghana

Le samedi 22 juillet 2017 au Centre les Lauriers, s’est tenue la conférence de presse préparatoire de la 7eme édition des Voyages d’Intégrations Africaines (VIA). Cette année, le choix a été porté sur Accra et Cape Coast du 04 au 14 aout 2017. Et le thème : « jeunesse africaine et afro-descendante face au panafricanisme : Nkrumah et la reconstruction de l’Afrique au XXIe siècle ».

Les VIA sont une initiative du Père Jean-Paul SAGADOU des Assomptionnistes qui de 2006 à 2011 était enseignant de philosophie et aumônier des jeunes à Sokodé au nord TOGO. Une des choses qui l’ont frappé dit-il, c’est qu’il avait le sentiment qu’il n’y avait pas beaucoup d’échanges entre le nord et le sud. Dans le souci d’aider les jeunes à se rencontrer, il a initié les VIA en 2009 avec au départ une cinquantaine de jeunes togolais qui sont venus au Burkina. L’objectif principal de cette initiative est de transmettre à la jeunesse africaine et afro-descendante âgée de 18 à 35 ans, l’idéal de l’Afrique plurielle intégrée et unie aussi bien sur le plan religieux, culturel que politique.

Les voyages d’intégrations africaines ont une forte dimension éducative citoyenne et chaque année le voyage aborde une thématique spécifique et propose aux participants un planning de formation des ateliers et conférences en histoire, économie, entreprenariat, et sciences humaines.

Les VIA sont avant tout des voyages de découvertes africaines pour permettre aux jeunes de sortir de leurs espaces vital, géographique, pour aller à la rencontre d’autres peuples, d’autres cultures et d’autres religions de sorte à entrer en relation avec les autres pour se construire.

La première originalité de ces voyages c’est de rassembler des jeunes de plusieurs pays, de plusieurs confessions religieuses, de plusieurs ethnies et de plusieurs sensibilités. La seconde particularité ce sont ces ateliers et conférences avec d’éminentes personnalités. Cette année, ce sont AMZAT BOUKARI-YABARA, NADIA YALA KISSOUKIDI, KEN KAKENA, FELWINE SARR, ces grands hommes et femmes d’histoire, de lettres et de cultures africaines qui animeront des conférences et des ateliers, et partageront aussi leurs expériences avec les jeunes venus de tous les pays.

Pour cette édition, c’est au tour du GHANA d’accueillir les jeunes africains et ceux de la diaspora. Le choix du Ghana a été motivé par le fait qu’il fête ses 60 ans d’indépendances et que le père de l’indépendance ghanéenne Kwamé Nkrumah, est aussi le père du Panafricanisme. Ainsi, le Ghana accueille ces jeunes après le Burkina, le Mali, le Bénin, le Sénégal, la Côte-d’Ivoire et le Togo.

Les jeunes partiront du Burkina, du Sénégal, de la France, de la Belgique et d’autres pays pour tous se retrouver à Accra pour dérouler ensemble le programme prévu à cet effet.

Ernestine W. Ouédraogo

Lefaso.net