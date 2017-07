Santé : La maternité de la Patte d’oie rénovée au grand bonheur des populations

Désormais, les femmes du quartier Patte d’oie de Ouagadougou pourront accoucher en toute quiétude et en toute sérénité. L’association « La main sur le cœur » présidée par madame Mariam Nana/Diawara a fait preuve de magnanimité. Ce 20 juillet 2017, c’est une maternité totalement rénovée qui a été remise aux habitants de ce quartier.

Selon le médecin chef du dispensaire, Amadou Barro, ce bâtiment rénové à hauteur de 25 millions comprend plusieurs locaux dont trois salles d’hospitalisation comprenant une pour les suites de couches immédiates, compliquées et les grosses pathologies ; une salle de tri, des salles post-natales, une salle d’archives, un répertoire ; un centre de récupération et d’éducation nutritionnelle. Aussi, l’ensemble de ces locaux abrite des équipements modernes performants : deux tables d’accouchement, une vingtaine de lits, une douzaine de berceaux, dix boites d’accouchement, un tensiomètre mobile électrique, deux aspirateurs, manuel et électrique.

« Ce bel exemple de partenariat public privé vient soulager les conditions de travail du personnel de santé, soulager les besoins d’une offre sanitaire de qualité au profit des populations », a noté le médecin chef.

Par ailleurs, Amadou Barro a indiqué qu’il reste beaucoup à faire au sein de ce centre de santé.

Ainsi, il a tenu à relever l’absence d’un laboratoire d’analyses médicales permettant des diagnostics précoces de l’anémie, principale cause de morbidité et de mortalité ; la vétusté du dispensaire ; le problème de l’éclairage du dispensaire et de ses alentours.

Pour la petite histoire, c’est par Madame Béwendé/Maïga que le projet de réhabilitation a vu le jour. Affectée lors d’une consultation par la mauvaise qualité d’une table d’accouchement, cette dernière va faire parler son cœur en promettant une table. Et c’est suite à des visites d’identification de ladite table que va naitre l’idée de la rénovation de toute la maternité grâce aux efforts conjugués des amis et partenaires de l’Association « la main sur le cœur ».

La présidente de l’association, Mariam Nana/Diawara a confié que l’association n’est pas à sa première action car elle a déjà remis des kits de césarienne à l’hôpital Yalgado. Aussi, cette dame a fait savoir que ces actions en faveur des populations vont se poursuivre partout où besoin sera. « L’association est prête pour le challenge », a lancé Mariam Nana.

Anne Thieba, la marraine de la cérémonie, a quant à elle traduit sa reconnaissance aux membres de l’association « main sur le cœur », pour la réalisation de l’œuvre salutaire et de les encourager à ne jamais baisser les bras mais plutôt à persévérer dans leur action.

Pour la première adjointe du maire de l’arrondissement 12, Adja Maïmouna Tapsoaba, cette œuvre salutaire s’inscrit dans l’atteinte des objectifs des projets de santé 1 et 2 du programme santé et développement social qui consistent respectivement à l’amélioration des infrastructures sanitaires spécialisées et au renforcement des équipements sanitaires. « Ce geste noble posé par cette association à hauteur de 25 millions apporte un service de qualité pour la santé de la mère et de l’enfant de l’arrondissement 12, et particulièrement aux habitants de la Patte d’oie. Notre conseil municipal considère cette politique de participation citoyenne comme le principal levier de sa politique globale pour le développement de notre ville », a relevé la première adjointe au maire, Adja Maïmouna Tapsoaba.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net