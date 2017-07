Enseignement supérieur : 720 chambres supplémentaires pour 2iE

Le campus de l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE) situé à Kamboincin a abrité, ce vendredi 21 juillet 2017, la cérémonie d’inauguration de 720 chambres réalisées dans le cadre du projet « Fonds additionnels », financé par l’Etat burkinabè et la Banque mondiale. L’événement a eu lieu en présence du ministre de l’eau et de l’assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo.

Centre d’excellence et de référence en Afrique de l’Ouest, 2iE vient d’accroitre sa capacité d’accueil à travers l’inauguration de 12 bâtiments de 60 chambres chacun. Entièrement construits en bloc latéritique taillé, ces joyaux ont vu le jour grâce au projet « Fonds additionnels » financé grâce à la rétrocession par le Burkina Faso d’un don de 10 millions de dollars de la Banque mondiale à 2iE. Et c’est le ministre de l’eau et de l’assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, qui a procédé à l’inauguration des infrastructures sur le site de Kamboincin, en présence de plusieurs personnalités dont le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso avec résidence à Abidjan, Pierre Laporte.

Kouassi Kouamé, secrétaire général de 2iE

Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de 2iE, Kouassi Kouamé, a indiqué que ce projet « Fonds additionnels » constitue en réalité la deuxième phase de l’appui de la Banque mondiale à 2iE en collaboration avec l’Etat burkinabè. « La première phase, a-t-il rappelé, a débuté en 2009 et s’est achevée en 2013 avec un prêt de 5 millions de dollars accordé au Burkina Faso qui l’a rétrocédé sous forme de don à l’institution ». Les investissements faits notamment dans la réalisation d’infrastructures pédagogique et scientifique et dans la formation ont donc permis à 2iE d’absorber les effectifs et d’être encore plus compétitif. Notons avec M. Kouassi Kouamé que les 10 millions de dollars octroyés dans le cadre de la 2e phase du projet n’ont pas servis qu’à la construction des 720 chambres équipées. Des travaux de viabilisation et de sécurisation ont été faits sur le site de l’institut (alimentation en électricité, eau, assainissement, clôture) à Ouagadougou et Kamboincin, et le village scientifique a été rénové et équipé.

Niouga Ambroise Ouédraogo, ministre de l’eau et de l’assainissement

Selon le ministre de l’eau, Niouga Ambroise Ouédraogo, cette cérémonie d’inauguration est hautement symbolique. « Tout d’abord, elle est la preuve que l’institut vit sur le plan académique, infrastructurel et sur le plan de sa vision. Même si la vie n’est pas un long fleuve tranquille, le plus important, c’est de repartir. Et 2iE est en train de repartir pour ne pas dire qu’il est déjà reparti. Ensuite, cela montre la confiance que les partenaires accordent à notre gouvernement et à son programme d’éducation et de formation. Et enfin, c’est la preuve qu’un travail est fait pour mettre le corps enseignant et les étudiants à l’aise », a-t-il déclaré.

Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso avec résidence à Abidjan

La Banque mondiale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec 2iE. Le directeur des opérations de l’institution pour le Burkina Faso, Pierre Laporte, a indiqué que la Banque mondiale verra comment continuer son accompagnement en collaboration avec les autres bailleurs de fonds et le gouvernement burkinabè. De son côté, le ministre Ambroise Ouédraogo a rassuré l’ensemble des partenaires que le Burkina ne ménagera aucun effort pour permettre à 2iE de « franchir les obstacles qui ne manqueront pas certainement de se dresser sur son chemin ». A ce propos, il a fait savoir que le comité ad ’hoc mis en place par le Conseil d’Administration au cours de sa session du 4 février 2017 s’attèle à résoudre les problèmes de la Fondation. D’ores et déjà, il a laissé entendre que la semaine prochaine le Directeur général transitoire de 2iE sera nommé.

Herman Frédéric Bassolé

Photos : Bonaventure Paré

Lefaso.net