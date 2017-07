Eau potable et assainissement au Burkina Faso : Fin de mission d’information du réseau des parlementaires à Bobo-Dioulasso

Le réseau des parlementaires pour l’eau et l’assainissement a effectué, du 16 au 19 juillet 2017, un suivi et contrôle des engagements dans les régions des Hauts-Bassins, précisément dans la commune de Bobo-Dioulasso.

Le Réseau des Parlementaires pour l’Eau Potable, l’Hygiène et l’Assainissement au Burkina Faso REPHA/BF, créé le 26 janvier 2016, a pour vision de renforcer les capacités des députés et accroitre leur contribution à l’atteinte des ODD (Objectifs de Développement Durable) dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement au Burkina Faso. Ces ODD sont en droite ligne de l’objectif n° 6 des Nations Unies adopté en 2015 qui veut « garantir l’accès de toutes et de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable ».

C’est en partenariat avec Water Aid que le REPHA-BF a effectué une tournée du 16 au 19 juillet 2017 pour un suivi et contrôle des engagements dans les Hauts bassins en eau potable et assainissement.

Bobo la zone la plus arrosée du Burkina est paradoxalement la dernière dans l’accès à l’eau potable. Les populations ont saisi cette opportunité d’échanges directs avec les parlementaires et Water Aid pour énumérer les difficultés qu’ils éprouvent dans l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Les zones non loties partagent les mêmes problèmes : à Sabaribougou, dans l’arrondissement 6, une seule fontaine ravitaille plus de 10.000 personnes tandis qu’à Sakabi dans l’arrondissement 3 on compte 2 forages.

En matière d’assainissement, la majeure partie des résidents se soulagent dans la nature, ce qui les expose à des maladies.

C’est, estime Célestin Pouya représentant de Water Aid, une situation déplorable qui invite lesdites populations à s’investir dans la construction de latrines, première condition pour bénéficier d’un accompagnement pour le respect des normes de constructions. Le respect de cette condition faciliterait la mise en place de forages avec une source d’eau saine.

Pour le député Halidou Sanfo coordonnateur du réseau, c’est une tournée bénéfique et riche d’enseignements sur les mauvaises conditions de vie de la population des zones périphériques qui n’ont pas accès à ce liquide précieux qu’est l’eau.

Cependant à Samendeni, les chefs de chantiers ont rassuré les parlementaires et le représentant de Water Aid que les populations déplacées bénéficieront bientôt en plus d’eau potable, des activités agricoles…

Aussi le REPHA promet défendre ces plaidoyers à l’Assemblée pour une amélioration des conditions de vie de ces populations dans les plus brefs délais, avec l’appui technique et financier de Water Aid et de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement des Hauts Bassins.

Haoua Touré

Lefaso.net