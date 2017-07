In memoria : KANSIE / SOMDA Germaine

« Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra ; et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais » Jean II 25-26

23 juillet 2002 – 23 juillet 2017

Voilà quinze (15) ans déjà qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui notre épouse, mère, sœur, tante et grand-mère : KANSIE / SOMDA Germaine

En ce douloureux anniversaire,

La grande famille KANSIE à Tiankoura, Diébougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;

Les familles Kussiélé et Mètuolè ;

Le Colonel en retraite KANSIE Sié Hovice,

L’Adjudant-chef major en retraite KANSIE Nientilté,

Monsieur KANSIE Bébé Jean, cadre de Banque à la retraite,

Le Père Emmanuel KANSIE,

M. SOMDA Christophe.

Les frères et sœurs ;

Les enfants : Y.A. Régina BOLY / KANSIE,

KANSIE Sié Yves José,

KANSIE Sami Hermann Calliste,

KANSIE Ollo Franck Hervé,

KANSIE Bébé Wilfried Hovice.

Les petits enfants ;

Les familles alliées et amies : SOMDA (à Ouéssa), DA, MOMO, MIDJOUR , SOME, BENON, ZONGO, KAM, BOLY, SOMDA (à Koper), SUMBUGMA, OUEDRAOGO, SANOGO, COULIBALY, KIELWASSER, et ZAN.

Vous prient d’avoir une pensée pieuse pour elle et vous invitent à vous unir à eux pour des messes qui seront dites pour le repos de son âme :

 OUAGADOUGOU : Paroisse Jean 23

Dimanche : 23 juillet 2017 à 8 h30

Samedi :

05 août 2017

02 septembre 2017

07 octobre 2017

04 novembre 2017

 BOBO DIOULASSO : Paroisse St Vincent de Paul

Dimanche : 23 juillet 2017 à 8 h30

 DIEBOUGOU : Paroisse St Pierre St Paul

Dimanche : 23 juillet 2017 à 7 h00

 OUESSA : Paroisse St André

Dimanche : 23 juillet 2017 à 9 h00

« Nul ne disparaît lorsque son souvenir demeure ancré dans nos cœur ».

UNION DE PRIERE