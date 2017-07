Assainissement dans la ville de Ouagadougou : Le Périsan, une référence

Après quatre ans de mise en œuvre du Projet d’assainissement durable dans les quartiers non lotis et périphériques de la commune de Ouagadougou (Périsan), les différents acteurs se sont réunis ce 18 juillet 2017 à Ouagadougou pour échanger sur les résultats, les priorités et les perspectives dudit projet.

La ville de Ouagadougou est confrontée à d’énormes problèmes liés à l’accès aux services d’assainissement surtout dans les zones dites non loties. Water Aid Burkina en collaboration avec la commune de Ouagadougou, l’ONG Eau vive, et l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) se sont engagées dans la mise en œuvre d’un Projet d’assainissement durable dans les quartiers non lotis et périphériques de la commune de Ouagadougou dénommé Périsan.

Financé à hauteur de 75% par l’Union Européenne, le Périsan a pour objectif d’améliorer l’accès durable aux services d’assainissement dans cinq quartiers non lotis et seize quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou en touchant environ 270 000 personnes défavorisées, par la réalisation de 15 400 latrines familiales et la construction/réhabilitation de 100 latrines institutionnelles dans les écoles, centres de santé et autres lieux publics. La zone d’intervention du projet couvre huit arrondissements sur les douze que compte la commune de Ouagadougou à savoir les arrondissements trois, quatre, sept, huit, neuf, dix, onze et douze.

Moussa Belem

Le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, Moussa Belem, a relevé que malgré les difficultés rencontrées, ce projet a permis la mise en œuvre de plus de 15 900 latrines et contribuera sans doute à l’amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les quartiers précaires. Aussi, il a ajouté que le Périsan s’il n’existait pas, il fallait le créer car le problème d’assainissement est un problème crucial.

La méthodologie de la mise en œuvre dudit projet est basée sur une forte implication des mairies d’arrondissements et l’appui au secteur privé et à la société civile à travers : la capitalisation de la commune en tant que maître d’ouvrage exclusif ; la délégation des services ; la participation communautaire et l’apprentissage continu

Halidou Koanda

En ce qui concerne les acquis de ce projet, le directeur pays de Water Aid Burkina, Halidou Koanda, a indiqué que grâce aux Périsan, ils ont pu mettre en place des services techniques au niveau de la commune de Ouagadougou pour prendre en compte la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les quartiers non lotis et périphériques ; des familles ont bénéficié d’une subvention dans la réalisation de leurs latrines. A noter que celles-ci ont été adaptées pour certaines catégories de personnes par exemple celles à mobilité réduite : les vielles personnes, les personnes ayant une baisse de l’acuité visuelle et celles vivant avec un handicap moteur.

Egalement, il a confié qu’à la date d’aujourd’hui, ils sont submergés par les demandes.

« Plus de vingt mille demandes sont en attente d’être satisfaites. Nos ressources ne nous permettent pas de continuer. Il y a des partenaires qui souhaitent accompagner la commune pour faire en sorte que ces demandes soient satisfaites », a conclu M. Koanda.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net