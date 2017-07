Trésors du Faso 2017 : Les acteurs culturels de la région de l’Est récompensés

La nuit culturelle des Trésors du Faso de la région de l’Est s’est tenue le 15 juillet 2017 à Bogandé, chef-lieu de la province de la Gnagna. C’est l’espace du plateau de Bogandé qui a servi de cadre à cette nuit de récompenses et magnificence des acteurs culturels. A l’occasion, ce sont treize trophées qui ont été décernés dont quatre trophées d’hommage. Au nombre des heureux élus, figure en bonne place Moussa Thiombiano dit Django. C’est le ministre de la culture, des arts et du tourisme qui a présidé la cérémonie.

Après un périple qui l’a conduit dans les provinces du Gourma et de la Kompienga pour visiter des sites touristiques et culturels, la délégation conduite par le ministre Tahirou Barry est arrivée à Bogandé aux environs de 13h, le 15 juillet 2017. Après les salutations d’usage aux autorités de la province de la Gnagna, en l’occurrence le haut-commissaire, rendez-vous est pris pour 20h à l’espace du Plateau. Là, la population n’a pas marchandé son déplacement. Difficile d’avoir accès à l’ère réservée aux invités et autres journalistes.

Valoriser l’excellence en matière de culture et de tourisme, c’est l’objectif que s’est assigné le département de la culture, des arts et du tourisme à travers l’organisation des Trésors du Faso. Et Bogandé n’a pas été choisi au hasard au regard des potentialités culturelles dont regorge la province de la Gnagna dont elle est le chef-lieu.

C’est à 20h30 que les officiels avec à leur tête le ministre Tahirou Barry ont fait leur entrée. Ainsi, la cérémonie peut donc commencer. Mais, d’abord, l’hymne national est entonné en cœur. Et, c’est la cantatrice Marie Gayéri qui ouvre le bal des prestations musicales. Suivra la remise des trophées d’hommage à quatre acteurs culturels : feu Issaka Thiombiano (homme de cinéma), Moussa Thiombiano dit Django (responsable d’une troupe de danse depuis plusieurs années, mais plus connu ces derniers temps pour ses actions à la tête des Koglwéogo de la région de l’Est), Damien Thiombiano et Alfred Ouoba (promoteur du Festival Dilembu du Fada) (auteur, compositeur et interprète).

Les fils et filles de la région et particulièrement de la province se sont fortement mobilisés au cours de cet évènement culturel. Ainsi, opérateurs économiques, hommes de culture, hommes politiques n’ont pas marchandé leur participation à cette soirée. Faut-il le préciser, la soirée était parrainée par Salifou Blaise Tindano, PDG de Diamondi services, un natif de la province de la Gnagna.

Django recevant son trophée d’hommage

Cette soirée de récompenses a été agrémentée par un défilé de mode, des prestations des artistes musiciens traditionnels, modernes et tradi-moderne. Au nombre des artistes musiciens qui ont fait bougé la foule, il y a, entre autres, Jean Joé, Maria Bissongo ou encore l’empereur Bissongo. D’ailleurs, la prestation qui restera gravée dans les mémoires est certainement celle de l’empereur Bissongo, avec sa fille Maria venue jouer la danseuse.

« Pour une région qui souffre, il fallait briser les barrières et y être présent car cette région regorgeant de beaucoup de potentialités culturelles et touristiques qui doivent être promues et valorisées », a confié Tahirou Barry, ministre de la culture, des arts et du tourisme. Il s’est dit heureux de la réussite de cette soirée de récompenses des acteurs culturels de la région de l’Est.

le meilleur styliste recevant son trophée

Mais avant, c’est le gouverneur de la région de l’Est,Ousmane Traoré, qui a précisé que la cette région est couverte à 1/3 par des zones classées forestières avec une faune dense. D’où la nécessité de valoriser ce potentiel. « La région de l’Est est un scandale en matière de culture tellement les potentialités foisonnent. Plus de 72 espèces animales ont été répertoriés dans cette région, notamment dans les ranchs et autres campements de chasse. A l’image du Kenya, nous pouvons valoriser ces potentialités, notamment promouvoir le tourisme cynégétique et de vision et faire du Burkina un pays de tourisme et donc répondre au slogan, « le Burkina, la destination à ne pas manquer ». Nous n’avons pas le droit de ne pas nous réveiller », a marteléOusmane Traoré.

Après Bogandé, le cap sera mis sur la région des Cascades ce 20 juillet.

Moussa Diallo

Lefaso.net

Trophées d’hommage

Feu Issaka Thiombiano (homme de cinéma et de télévision)

Moussa Thiombiano dit Django (responsable d’une troupe de danse)

Damien Thiombiano, auteur-compositeur-interprète

Alfred Ouoba, promoteur du Festival Dilembou du Gulmu (FESDIG)

Palmarès officiel

Meilleur site touristique en 2016 de la région : Les falaises de Gobnangou

Meilleure révélation musicale en 2016 de la région : Kanfidini Tankoano

Meilleur restaurant de tourisme en 2016 de la région : La Paillote

Meilleure révélation littéraireen 2016 de la région : Dapouguiba Gnoula avec son œuvre « Kalenfè ou l’enfant du sort »

Meilleur établissement touristique d’hébergementen 2016 de la région : Hôtel Panache

Meilleur guide de tourismeen 2016 de la région : Laurent Nassouri

Meilleur artiste plasticien en 2016 de la région : Ismaël Kanla

Meilleur styliste-modéliste en 2016 de la région : Boukari Koidima

Meilleur animateur culturel en radio en 2016 de la région : Soumayé Boly