Hôpital de district de l’ex-secteur 30 : Les voies d’accès ont été inaugurées

Le ministre de la sécurité, Simon Compaoré, a procédé ce mardi 18 juillet 2017 à l’inauguration des voies d’accès au nouvel hôpital de district du secteur 49 (ex secteur 30). Long de 2 875m, l’ouvrage qui a été entièrement financé par le Fonds spécial routier a coûté plus de deux milliards de F CFA.

C’est une route faite à la demande « pressante » du président du Faso, Rock Kaboré, qui avait donné des instructions fermes au ministère des infrastructures lors d’une visite de l’hôpital de district du secteur 49 (ex-secteur 30), en mars 2016. Eh bien, selon le ministre de la sécurité, Simon Compaoré, le chef de l’Etat serait « très heureux de constater que les instructions qu’il a données ont été respectées à la grande satisfaction des usagers et des malades ». Longue de 2 875m, l’infrastructure qui a été officiellement inaugurée ce mardi matin a été entièrement financée par le Fonds spécial routier à hauteur de deux milliards sept millions de F CFA.

Selon le ministre des infrastructures, Éric Bougouma, qui avait à ses côtés son homologue ivoirien présent à Ouagadougou dans le cadre du 6e Traité d’amitié et de coopération Burkina Côte d’Ivoire (TAC), la structure de la chaussée réalisée par l’entreprise Kanazoé Salifou, se compose d’un revêtement en béton bitumineux de 5cm d’épaisseur, d’une couche de base de 15 cm en litho stabilisée et d’une couche de fondation de 20 cm en graveleux latéritique simple. En plus de l’éclairage public, des caniveaux ont été réalisés de chaque côté de la chaussée. Des feux tricolores ont été également installés à l’intersection de la voie n°3 (V3) et de l’avenue Inoussa Sankara.

Tout en félicitant le ministre Bougouma et les techniciens pour cette voirie digne d’une ville comme Ouagadougou, le ministre Simon Compaoré a souhaité que les routes dans les différents arrondissements de la capitale deviennent des endroits propres car s’il y a bien un défi à relever par les premiers responsables de la commune, c’est bien celui de l’assainissement.

« C’est un début dans cette zone et d’autres projets vont permettre de prolonger les voies en direction des autres quartiers », a rassuré le ministre des infrastructures. Son homologue ivoirien, Amédée Kouakou, tout en saluant la qualité de l’infrastructure, a annoncé la signature d’un accord de coopération technique entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso dans le cadre du TAC qui prend fin ce jour à Ouagadougou.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net