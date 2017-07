Mort de l’évêque de Bafia au Cameroun : L’Eglise catholique envisage de porter plainte

Dans cette mort « suspecte », évêques du Cameroun et pouvoir public s’affrontent par communiqués interposés. Mort des suites de noyade selon le procureur général près la Cour d’appel du Centre, Jean fils Ntamack. "La noyade est la cause la plus probable du décès de Monseigneur Jean Marie Benoît Bala, évêque de Bafia", peut –on lire dans un communiqué de presse rendu public le mardi 4 juillet. L’Eglise pour sa part réfute la thèse de la noyade et maintient son communiqué du 13 juin. « Nous, Evêques du Cameroun, affirmons que Mgr Jean Marie Benoît Bala ne s’est pas suicidé ; il a été brutalement assassiné. Voilà un meurtre de plus, et un de trop » souligne le communiqué des évêques du 13 juin 2017 ».

Selon RFI, une source au sein de l’Eglise « confirmait il y a quelques semaines, que les premières analyses avaient révélé des violences sur le corps ». Et si la conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC), a toujours souhaité que la lumière soit faite sur cette affaire, elle a annoncé dans un communiqué publié lundi, que l’Eglise catholique du Cameroun entend se constituer partie civile et « envisage de porter plainte contre X pour assassinat ». Le communiqué précise par ailleurs, que le dossier sera confié à un collège d’avocats.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net

Sources : RFI, Koaci.com et APA