Diocèse de Koudougou : Mouvement du personnel ecclésiastique

Vu la bulle du 04 novembre 2011 de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI nous nommant Evêque de Koudougou, Nous, Monseigneur Joachim OUEDRAOGO, par le présent décret, En vertu des pouvoirs que nous donne le Droit Universel (cf. Can. 381 §1), après avoir entendu notre Conseil, Pour l’administration pastorale, Pour le bien des fidèles chrétiens et de tous les hommes vivant dans le diocèse de Koudougou, Procédons aux nominations suivantes pour l’année pastorale 2017-2018 :

I. CURIE DIOCESAINE

A. EVECHE

1. Mgr Joachim OUEDRAOGO, Evêque

2. Abbé Patrice YAMEOGO, Vicaire Général

3. Abbé François GUIRE, Secrétaire-Chancelier

B. ECONOMAT GENERAL ET AUTO-PRISE EN CHARGE

Abbé Louis OUEDRAOGO, Econome Général

C. VICAIRE GENERAL

Abbé Patrice YAMEOGO, Vicaire Général et chargé des catéchistes

D. VICAIRE EPISCOPAL

Abbé Bernard Frédéric COMPAORE, Vicaire Episcopal chargé de l’action Pastorale

E. CONSEIL DES AFFAIRES ECONOMIQUES DU DIOCESE (CAED)

1. Mgr Joachim OUEDRAOGO

2. Abbé Fernand ZONGO

3. Abbé Toussaint KIENDREBEOGO

4. Abbé Patrice YAMEOGO

5. Abbé Louis OUEDRAOGO

6. Abbé Gabriel BASSONO

7. M. André OUEDRAOGO

8. M. Clément YAMEOGO

9. M. Sibila François YAMEOGO

10. M. Célestin YAMEOGO

II. SERVICE DES PAROISSES

A. DOYENNE DU CENTRE

Curé-doyen : Abbé Dieudonné NANA

1. PAROISSE CATHEDRALE SAINT AUGUSTIN DE KOUDOUGOU

1. Abbé Dieudonné NANA, Curé

2. Abbé Faustin Eric KABORE, Vicaire

3. Abbé Maxime KIEMTORE, Vicaire et Econome

4. Père Augustine Jude EZEAKACHA (Ad Gentes), Vicaire

2. PAROISSE NOTRE DAME CONSOLATRICE DES AFFLIGES D’IMASGO

1. Abbé Evariste OUEDRAOGO, Curé

2. Abbé Edouard SAWADOGO, Vicaire

3. Abbé Alphonse ZONGO, Vicaire et Econome

4. Abbé Patrice YAMEOGO, Vicaire dominical

3. PAROISSE SAINT JOSEPH MUKASSA DE KOUDOUGOU

1. Abbé Toussaint KIENDREBEOGO, Curé

2. Abbé Justin GANSONRE, Vicaire

3. Abbé Thomas OUEDRAOGO, Vicaire et Econome

4. PAROISSE NOTRE DAME DE LA RECONCILIATION DE BURKINA

1. Abbé Pascal KABORE, Curé

2. Abbé Fernand ZONGO, Vicaire et Econome

3. Abbé Norbert KABORE, Vicaire

5. PAROISSE NOTRE DAME DE LA MISERICORDE DE KOUDOUGOU

1. Père Zbigniew LAS, Curé

2. Père Andrzej KOBYLINSKI, Vicaire

3. Père Gaston DJIGUIMDE, Vicaire

4. Frère Jan MEZYK

B. DOYENNE DE L’OUEST

Curé-doyen : Abbé Alexandre BAZIE

1. PAROISSE SAINT ALPHONSE MARIE DE LIGUORI DE REO

1. Abbé Alexandre BAZIE, Curé

2. Abbé Charles BASSOLE, Vicaire et Chargé de la traduction

3. Abbé Roger KOANDA, Vicaire et Aumônier des Lycées et Collèges

4. Abbé Ignace ZONGO, Vicaire et Econome

2. PAROISSE SAINT ETIENNE DE DIDYR

1. Abbé Francis BATIONO, Curé

2. Abbé Pascal BATIONO, Vicaire

3. Abbé Gérard BEDA, Vicaire et Econome (Fondation de Dassa)

3. PAROISSE SAINT CHARLES LWANGA DETENADOO

1. Abbé Jean-Bosco BAZIE, Curé

2. Abbé Jean BASSOLE, Résident

3. Abbé Blaise BAKOUAN, Vicaire et Econome

4. PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE ZULA

1. Abbé Athanase BATIONO, Curé

2. Abbé Norbert ZONGO, Vicaire et Econome

5. PAROISSE CHRIST-ROI DE L’UNIVERS DE KWARJE

1. Abbé Emile BATIONO, Curé

2. Abbé Richard ZOUNDI, Vicaire et Econome

3. Abbé Julien GUELO, Vicaire dominical

6. PAROISSE NOTRE DE FATINMA DEPOUNI-TITA

1. Abbé Benjamin BAYALA, Curé

2. Abbé Edmond RAMDE, Vicaire et Econome

7. PAROISSE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS DE KYON

1. Abbé Gabriel BASSONON, Curé

2. Abbé René KABORE, Stagiaire et Econome

3. Abbé Modérat KINDA, Vicaire dominical

C. DOYENNE DE L’EST

Curé-doyen : Abbé Paul Irénée KINDA

1. PAROISSE STE THERESE DE L’ENFANT-JESUS DE KOKOLOGO

1. Abbé Paul Irénée KINDA, Curé

2. Abbé Raphaël GANSONRE, Vicaire et Econome

3. Abbé Joseph Aimé DIENDERE, Vicaire

4. Abbé Edouard ZONGO, Résident

2. PAROISSE SAINT LUC DE SABOU

1. Père Giacomo DI CIANO, Curé

2. Père Sylvestre PUDLO, Vicaire

3. Père Thomasz KRET, Vicaire

D. DOYENNE DU NORD

Curé-doyen : Abbé Vincent de Paul OUEDRAOGO

1. PAROISSE SAINT PIERRE DE LA-TODEN

1. Abbé Marcellin SOULLY, Curé

2. Abbé Olivier SEBGO, Vicaire et Econome

3. Abbé Charles ZOUNGRANA, Vicaire

2. PAROISSE SAINT JEAN-MARIE VIANNEY DE YAKO

1. Abbé Vincent de Paul OUEDRAOGO, Curé

2. Abbé Benoit SAVADOGO, Vicaire et Chargé de la Radio

3. Abbé Francis CONOMBO, Stagiaire et Econome

3. PAROISSE SAINT LOUIS DE TEMNAORE

1. Abbé Marcel ZONGO, Curé

2. Abbé Pascal OUEDRAOGO, Vicaire

3. Abbé Wilfried KABORE, Stagiaire et Econome

4. PAROISSE SAINTE FAMILLE DE NANORO

1. Abbé Joseph ZONGO, Curé

2. Abbé Cyprien OUEDRAOGO, Vicaire et Econome

5. PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II DE ARBOLLE

1. Abbé Didier KABORE, Curé

2. Abbé Gérémie GANSONRE, Stagiaire et Econome

6. PAROISSE SAINT ANDRE DE KINDI

1. Abbé Modeste YAMEOGO, Curé

2. Abbé Jean Evariste KABORE, Stagiaire et Econome

3. Abbé Bernard Frédéric COMPAORE, Vicaire dominical

E. DOYENNE DU SUD

Curé-doyen : Abbé Gaston KOAMA

1. PAROISSE SAINT JOSEPH DE LEO

1. Abbé Gaston KOAMA, Curé

2. Abbé Honoré BOUGOUM, Vicaire et Econome

3. Abbé Damien ZONGO, Stagiaire

2. PAROISSE SAINT JEAN DE FARA

1. Abbé Abel YAMEOGO, Curé

2. Abbé Luc KOGO, Vicaire et Econome

3. Abbé Jean Hyppolite Séverin BATIONO, Stagiaire

3. PAROISSE NOTRE DAME DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE SAPOUY

1. Abbé Pierre KABORE, Curé

2. Abbé Fidèle KINDA, Vicaire et Chargé de la Ferme

3. Abbé Jean Marie KORBEOGO, Vicaire et Econome

4. PAROISSE SAINTE MARIA GORETTI DE TO

1. Abbé Pascal BIRBA, Curé

2. Abbé Camille YAMEOGO, Vicaire et Econome

III. SERVICES GENERAUX PROCURE

1. Abbé Louis OUDRAOGO, Responsable

2. Abbé Dominique NABI

3. Abbé Pietro RUZZI

4. Abbé Albert KABORE

5. Abbé Moderat KINDA

6. Abbé René NANA

7. Abbé Maxime ZONGO

8. Abbé Félix NOUNGOU

9. Abbé Jean-Marie KONKOBO

10. Abbé Alain Michel GUISSOU

11. Abbé Matthias OUEDRAOGO, Econome

IV. SERVICES DE L’EDUCATION, DE L’ENSEIGNE MENT ET DE L’ACCOMPAGNEMENT

A. PETIT SEMINAIRE NOTRE DAME D’AFRIQUE

1. Abbé Florent ZONGO, Directeur

2. Abbé Thomas SALOU, Professeur

3. Abbé Richard KABRE, Auto-prise en charge

4. Abbé Paul Damien, Professeur

5. Abbé Christophe SIMPORE, Professeur

6. Abbé Olivier BAMOGO, Professeur

7. Père Charles CHIJIOKE OBINEZU Vincent (Ad Gentes), Professeur missionnaire

8. Abbé Isidore NOMBRE, Résident

B. ECOLE NORMALE DES CATECHISTES

1. Abbé Bruno Hermann BADO, Directeur

2. Abbé Julien GUELLO, Directeur adjoint

C. EDUCATION ET ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Abbé René NANA, Directeur diocésain

D. CENTRE MEDICAL NOTRE DAME DE LA MISERICORDE

1. Abbé Bernard Frédéric COMPAORE, Responsable

2. Abbé Jean OUEDRAOGO, Tribunal ecclésiastique

3. Abbé Jean Marie OUEDRAOGO, centre médical

E. AUMONERIES ET SERVICES ASSOCIES

1. Union Diocésaine des Consacrés (UDC)

Abbé Bernard Frédéric COMPAORE

2. Aumônerie du Noviciat des Sœurs de Sainte Marie de Guy

Père Zbigniew LAS

3. Aumônerie du Noviciat des Sœurs de la Nativité

Abbé Thomas SALOU

4. Aumônerie du Noviciat des Sœurs de St Joseph d’Aoste

Abbé Jean-Marie KONKOBO

5. Aumônerie de noviciat des Sœurs de Saint Gildas

Abbé Raphaël GANSONRE

6. Aumônerie de la Jeunesse et des Etablissements secondaire

1. Abbé Mathias OUEDRAOGO, Responsable

2. Père John Paul EZESOUKWO

7. Aumônerie Universitaire, des Ecoles et Instituts supérieurs et des Cadres sociaux

1. Abbé Albert KABORE, Responsable

2. Abbé Félix NOUNGOU,

3. Abbé René NANA, Vicaire dominical

8. Aumônerie de l’Enfance

Abbé Thomas OUEDRAOGO

9. Aumônerie de la Légion de Marie

Abbé Justin GANSONRE

10. Aumônerie de la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC)

Père John Paul EZESOUKWO

11. Aumônerie du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)

Père Augustine Jude EZEAKACHA

12. Santé du Clergé, Prêtres à la retraite

Abbé Jean-Marie OUEDRAOGO

13. Aumônerie de l’Hôpital de l’Amitié

Abbé Pietro RUZZI

14. Aumônerie des Militaires et Paramilitaires

Abbé Maxime ZONGO

15. Aumônerie de la prison et de la Communauté Sant’ Egidio

Abbé Alain Michel GUISSOU

V. AUTRES SERVICES ET INSTITUTIONS

A. MEDIA ET SERVICES DE LA COMMUNICATION : Abbé Maxime ZONGO

a. Radio Notre Dame de la Réconciliation : Abbé Maxime ZONGO

b. CEDIMAME et Témoins du Christ : Abbé Maxime ZONGO

c. Radio NATIGMBZANGA de Yako : Abbé Benoit SAVADOGO

d. Radio NEMARO-ZIEN de Léo : Abbé Gaston KOAMA

B. TRIBUNAL ECCLESIASTIQUE

1. Abbé Jean OUEDRAOGO, Président du tribunal

2. Roger OUEDRAOGO (Kaya), Juge

3. Abbé Emmanuel BATIONO, Juge

4. Abbé Jean-Marie KONKOBO, Défenseur du lien

5. Abbé Maxime KIEMTORE, Notaire

C. PASTORALE DE LA FAMILLE

Abbé Jean-Marie KONKOBO

D. PASTORALE SOCIALE

Abbé Alain Michel GUISSOU

E. PASTORALE DE LA SANTE

1. Abbé Jean-Marie OUEDRAOGO, Responsable

2. Abbé Pietro RUZZI

F. SECRETARIAT DIOCESAIN DE L’APOSTOLAT BIBLIQUE

Abbé Albert KABORE

G. ASSOCIATION DES COMMERCANTS CATHOLIQUES

Abbé Fernand ZONGO

H. SERVICE DIOCESAIN DE TRADUCTION

1. Abbé Jean BASSOLE (Lyélé)

2. Abbé Charles BASSOLE (Lyélé)

3. Abbé Gaston KOAMA (Mooré)

4. Abbé Maxime ZONGO (Nouni)

I. OPM/VOCATIONS

Abbé Edouard ZONGO

J. CEREMONIAIRE AUPRES DE L’EVEQUE

Abbé Maxime TIEMTORE

K. CONSEIL DIOCESAIN DE LA FRATERNITE ET DE LA MISSION AD EXTRA

Abbé Pascal OUEDRAOGO

L. CONSEIL DIOCESAIN DES LAÏCS

Abbé Pascal KABORE

M. CONSEIL DIOCESAIN DES CATECHISTES

Abbé Patrice YAMEOGO

N. CONSEIL DIOCESAIN DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Abbé Modeste YAMEOGO

O. CONSEIL DIOCESAIN DES SECRETAIRES DE PAROISSE

Abbé François GUIRE

P. AUMONERIE DE L’HOPITAL DE REO

Abbé Nicolas BADO, Aumônier Adjoint

Q. SANCTUAIRE MARIAL NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Abbé Fernand ZONGO

VI. ORAGANISATION DE LA PASTORALE DIOCESAINE ET RESPONSABILITE PAR OBJECTIF STRATEGIQUE

COMMUNION : Abbé Bernard Frédéric COMPAORE

Théologie : Abbé Alexandre BAZIE

Pastorale : Abbé Bernard Frédéric COMPAORE

Œuvres Pontificales Missionnaires : Abbé Edouard ZONGO

Œcuménisme : Abbé Olivier BAMOGO

LITURGIE : Abbé Maxime TIEMTORE,

Catéchèse et Nouvelle Evangélisation : Abbé Luc KOGO

Liturgie : Abbé Maxime TIEMTORE

Apostolat biblique : Abbé Albert KABORE

Vocations : Abbé Edouard ZONGO

Séminaires : Abbé Florent ZONGO

Clergé : Abbé Alexandre BAZIE

TEMOIGNAGE : Abbé Pierre KABORE

Apostolat des laïcs : Abbé Pascal KABORE

Famille : Abbé Jean Marie KONKOBO

Vie Consacrée : Abbé Bernard Frédéric COMPAORE

Islam : Père Gaston DJIGUIMDE

Culture, Sport et relations avec les Religions Traditionnelles Africaines : Abbé Modérat KINDA

Pèlerinages et Congrès Eucharistiques : Abbé Gabriel BASSONON

SERVICE : Abbé Louis OUEDRAOGO

OCADES CARITAS BURKINA : Abbé Alain Michel GUISSOU

Education Catholique : Abbé René NANA

Migrants : Abbé Norbert ZONGO

Santé : Abbé Jean Marie OUEDRAOGO

Justice et Paix : Abbé Evariste OUEDRAOGO

Moyens de Communication Sociale : Abbé Maxime ZONGO

Tribunaux ecclésiastiques : Abbé Jean OUEDRAOGO

VII. INSTITUTIONS DE LA CONFERENCE EPISCOPALE BURKINA-NIGER

A. FOYER DE CHARITE, ‘BUISSON ARDENT’, KOUDOUGOU

1. Abbé Jacques LARBAT

B. SECRETARIAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, OUAGADOUGOU

Abbé Hubert KIEMDE, Secrétaire National

C. SEMINAIRE PROPEDEUTIQUE SAINT IRENEE, KOUPELA

Abbé Victor KABORE

D. GRAND SEMINAIRE ST PIERRE-ST PAUL, OUAGADOUGOU

1. Abbé Gustave SAWADOGO

2. Abbé Guy Edmond KAFANDO

E. GRAND SEMINAIRE ST JEAN-BAPTISTE, OUAGADOUGOU

1. Abbé Emmanuel BATIONO

2. Abbé Mathieu SAMA

F. GRAND SEMINAIRE ST PIERRE CLAVER, BOBO-DIOULASSO

1. Abbé Kisito BADOLO

2. Abbé Raoul BAZIOMO

3. Abbé Achille SINARE

G. UNIVERSITE SAINT THOMAS D’AQUIN (USTA), OUAGADOUGOU

1. Abbé André Jules BASSONON, Aumônier

2. Abbé Pascal RAMDE, Secrétaire Général

H. ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES

Abbé Isidore NOMBRE, Directeur national

VII. MISSION AD EXTRA

A. CURIE ROMAINE

Abbé Janvier Marie Gustave YAMEOGO, Vatican, Italie

B. PRETRES EN MISSION

1. Abbé Joseph OUEDRAOGO, Cambrai - France

2. Abbé Gabriel BAZEMO, Avignon, France

3. Abbé Georges Jovite, Avignon, France

4. Abbé Patrice ZOMA, Angoulême, France

5. Abbé Roger KOLOGO, Dori, Burkina Faso

6. Abbé Maxime KIENTEGA, Dori, Burkina Faso

7. Abbé Justin BATIONO, Angoulême, France

C. ANNEE SABBATIQUE

Abbé Frédéric YAMEOGO

D. PRETRES AUX ETUDES

1. Abbé Christophe VALEA, Théologie Morale, Paris, France

2. Abbé Michel BATIONO : Théologie pastorale - Louvain, Belgique

3. Abbé Gaston YERBANGA : Mathématiques-Informatique, Paris, France

4. Abbé Casimir NAMA : Mathématiques-Informatique, Reims, France

5. Abbé Félix NOUNGOU : Psychologie, Université de Koudougou.

6. Abbé Jérémie BAKO : Finance-Comptabilité, UCAO/UUB.

7. Abbé Augustin BASSOLE : Communication Sociale, Rome, Italie

8. Abbé Bruno BADO, Allemand, Rennes, France

9. Abbé André NIKIEMA, : Lettres Modernes, Rennes, France

10. Abbé François SONDO : Economie et Gestion, Ouagadougou

11. Abbé Nicolas OUEDRAOGO, Gestion des Hôpitaux et Pastorale de la Santé, Ouagadougou

12. Abbé Michel N’DO : Théologie Spirituelle, Omaha, USA

Le présent décret prend effet le 1er septembre 2017 et abroge toute disposition antérieure contraire.

Que la Vierge Marie, Reine des Apôtres, Etoile de l’Evangélisation accompagne tous les prêtres, ses fils de prédilection, sur le chemin de la mission.

Fait à Koudougou, le 03 Juillet 2017, en la fête de Saint Thomas, Apôtre.

Ont Signé :

Mgr Joachim OUEDRAOGO, Evêque de Koudougou

Abbé François GUIRE, Secrétaire-Chancelier