Côte d’Ivoire : Encore des ‘’tirs nourris’’ dans des camps militaires

LEFASO.NET | Par Oumar OUEDRAOGO • samedi 15 juillet 2017 à 13h05min

Selon plusieurs médias ivoiriens et internationaux, des tirs ont été entendus dans la nuit de vendredi à samedi (14-15 juillet2017) dans des camps militaires d’Abidjan (capitale économique) et de Korhogo (nord du pays). "Les militaires du camp de Korhogo ont commencé à tirer des coups de feu depuis 01h00 du matin, dans leur camp, on ne sait pas pourquoi. Les soldats sont restés dans leur camp et n’ont pas occupé pour l’heure les rues. Personne ne sait pourquoi ils font ça", ", a confié un habitant à l’Agence France-Presse, AFP. Le même média révèle également qu’une source proche de l’armée ivoirienne a indiqué que "ce sont des caporaux de l’armée qui sont à la base de mouvements, mais jusque-là, on ne connaît pas leurs motivations".