Grèves au ministère de la Culture : Le SYNATRACT a fait son bilan

La conférence de presse animée ce mardi 11 juillet 2017 par le SYNATRACT a eu pour but de faire le bilan des différentes grèves menées depuis janvier 2017 jusqu’à ce jour ainsi que le démenti sur la supposée fermeture des locaux du ministère, etc. Parlant du bilan des différentes grèves, le Secrétaire général du SYNATRACT, M. Lamine Mohamed Ouédraogo a indiqué qu’il n’y a pas eu d’acquis mais plutôt des promesses. M. Ouédraogo montre qu’il parle de promesses parce que toutes les questions soulevées sur la plate-forme revendicative sont toujours d’actualité.

Et face au mépris des autorités et vu la non satisfaction des préoccupations des agents, les travailleurs à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire ont décidé d’adresser un préavis de grève de 72 heures au Prelier ministre. Une grève qui a été exécutée et à été suivie d’une grève de 96 heures et depuis le 03 juillet, une grève illimitée. Pour le syndicat, tant donné que le dilatoire continue et que l’autorité n’est pas prête à trouver des solutions pour satisfaire les travailleurs, le SYNATRACT a décidé de la grève illimitée sur toute l’étendue du territoire qui suit son cours, ajoute -t-il.

Un fait soutenu par le Secrétaire général de la confédération syndicale burkinabè, M. Olivier Ouédraogo, lorsqu’il laisse entendre que la lutte du SYNATRACT s’inscrit dans la lutte de la CSB et sa devise à savoir « négocier quand c’est possible, se battre quand c’est nécessaire ». Et c’est ce qu’a employé le SYNATRACT depuis le début de sa lutte « mais malheureusement, nous sommes en face d’une autorité qui a du mépris pour les travailleurs et qui se croit spécialiste dans le dilatoire », affirme le SG de la CSB. Il explique de ce fait qu’ils ont suivi la lutte du SYNATRACT et « c’est le devoir de la confédération de voler au secours de leur affilié et ce, à partir du moment où la décision est prise, il faut savoir que le combat n’est plus seulement le combat du SYNATRACT mais celui-ci du SYNATRACT et de la CSB ».

Par ailleurs, le secrétaire général du SYNATRACT porte à la connaissance de l’opinion publique que le syndicat n’a jamais bloqué les locaux du ministère, ni empêché un travailleur de travailler. Il indique également qu’il n’y a pas de mains invisibles qui poussent le syndicat, comme le pensent certains, c’est plutôt une lutte pour la défense des intérêts moraux des travailleurs, précisent ils.

Cependant, le SG de la CSB souligne qu’une rencontre est prévue entre les autorités du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme, le SYNATRACT et la CSB ce mardi 11 juillet à 14 heures. A l’issue de cette rencontre, si l’on arrive à des solutions tant mieux, au cas contraire, il y aura la mobilisation de tous les camarades de la CSB, dit-t-il.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net