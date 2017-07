Bac 2017 à Fada N’Gourma : Agé de 58 ans, le doyen des candidats échoue au 2nd tour pour sa 11e fois

Aux questions de savoir comment il a trouvé les épreuves du baccalauréat cette année, le sentiment qui l’anime après cet échec au second tour et ce qu’il compte faire l’année prochaine, Amadou Gassambé : « Etant doyen de tous les élèves de la région de l’Est, je trouve que les épreuves de l’examen de cette année ont été très difficiles, mais cela n’a pas empêché certains d’aller au second tour où il y a eu beaucoup d’échecs. Je pense que la matière qui m’a été le plus difficile c’est les mathématiques, mais je tiens à l’obtention de ce premier diplôme universitaire vu mon âge parce que cela peut galvaniser, motiver tous ces enfants à redoubler d’effort en me voyant parmi eux dans des salles de composition, pour aller à la recherche de ce diplôme (bac) », a-t-il confié.

Il a poursuivi que pour espérer de nos jours un certain nombre de postes au niveau national ou international, il faut avoir au minimum le baccalauréat. Pour lui, il s’agit d’une exigence et M. Gassambé promet de se forcer à aller de l’avant. « Je souhaite que l’on soit diligent au niveau de la correction et de revoir aussi les textes sur l’examen du bac selon moi, qui datent de depuis longtemps. Je ne suis pas satisfait des notes qui m’ont été attribuées lors de la correction », a-t-il conclu.

Soumaila SANA

Lefaso.net