Astuce beauté : Quelques vertus cosmétiques du miel

Les femmes par nature, aiment à se sentir belles et attirantes. Pour cela, elles sont toujours à la recherche d’une peau nette et d’un visage sans trop d’imperfections. Pour y arriver, certaines y mettent toute une fortune sans pour autant avoir les résultats escomptés. Conséquences : allergies cutanées, acnés…

Nous vous proposons des soins de corps et de visage principalement à base de miel et d’autres produits naturels. Nous espérons que ceux-ci vous aideront dans votre quête de la beauté.

Le miel est un produit très riche en minéraux, vitamines et antioxydants. Avec ses antibiotiques naturels, il lutte contre les allergies, bactéries et infections.

Pour un visage éclatant

Prendre une cuillère à café de miel ;

Un jaune d’œuf ;

Une cuillère à café d’huile d’olive ;

Une cuillère à café de yaourt nature ;

Mélanger le tout et appliquer sur le visage. Laisser agir sur le visage pendant 30 minutes puis rincez à l’eau tiède.

Pour hydrater votre peau sèche

Faire un masque avec les mélanges suivants :

1- Une cuillère à café de miel ;

2- Un jaune d’œuf ;

3- Une cuillère à café de crème fraîche ;

4- Une demi-banane écrasée en purée ;

Laisser agir pendant 30 minutes sur le corps puis vous rincez à l’eau tiède.

Pour nourrir votre peau

100 cl de crème fraiche ;

Un avocat réduit en purée ;

Une carotte cuite et réduite en purée ;

Trois cuillères de miel ;

Mélanger tous les ingrédients et étaler le masque sur le visage et le cou

Laisser agir 10 à 15 minutes puis rincer à l’eau tiède.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net