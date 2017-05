Union européenne : Célébration du 60ème anniversaire du traité de Rome

Le 25 mars 1957, le traité de Rome a été signé, instituant la communauté économique Européenne. Mais la célébration de la journée européenne se tient chaque 9 mai en souvenir du discours prononcé par Robert Schuman, ministre des affaires étrangères français le 9 mai 1950, créant ce qui deviendra l’Europe moderne. Cette année 2017 marque le 60ème anniversaire de l’Union européenne (UE). Le chef de la délégation de l’UE au Burkina a célébré ce 60ème anniversaire en sa résidence à Ouagadougou.

Pour l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE Jean Lamy, cette année 2017 revêt une triple importance pour l’UE car elle est celle de son 60ème anniversaire, dans la solidarité et de promotion des droits. Egalement elle se trouve cette année à la croisée des chemins. En témoignent par exemple le Brexit, ou l’élection d’Emmanuel Macron qui défend une vision de la France dans l’Europe. Et enfin le prochain sommet Afrique-UE se tiendra cette année à Abidjan en fin novembre afin de réexaminer les bases des relations, avec pour thème : « investir dans la jeunesse. »

Il confie que pour ce qui est du Burkina Faso, 2017 est une année clé pour l’UE en ce sens qu’elle connaitra le début de la mise en œuvre du PNDES (Plan national de développement économique et social, ndlr) dont sa promesse de financement lors de la conférence de Paris s’élevait à 524 milliards de francs CFA. Par ailleurs, il a invité ses convives à participer au match de football entre le Burkina et l’Europe le samedi 13 mai à 09 heures au centre aéré de la BCEAO et à la semaine cinématographique que les pays européens présentent dans le cadre d’une nouvelle semaine du cinéma européen du 12 au 20 mai 2017 à l’institut, où sera projeté le film Félicite d’Alain Gomis, Yennega d’or au FESPACO 2017. Il a terminé en disant que : « Félicite c’est ce que nous nous souhaitons à tous au-delà des difficultés, avec optimisme en cette journée du 9 mai. »

Le ministre des affaires étrangères et des Burkinabè de l’étranger Alpha Barry a confié que le Burkina tire de cette coopération une aide publique au développement sur le PNDES, une aide qui couvre divers secteurs. Il poursuit en disant que ce qui intéresse le Burkina dans le cadre de cette aide sont les domaines de la sécurité, les infrastructures mais également le fond fiduciaire qui puisse aider à sécuriser les frontières, et à supporter le femmes et les jeunes dans les activités de promotion et de création auto emploi. Car pour lui, sans ces investissements, le risque est davantage grand pour les jeunes de tomber dans le terrorisme ou dans la migration irrégulière vers l’Europe.

Youmali Koanari

Lefaso.net