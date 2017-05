L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique a rencontré, ce lundi 8 mai 2017, les quinze boursiers du programme Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders (YALI). Au cours d’un bref entretien, le diplomate Andrew Young a prodigué un conseil à ces jeunes leaders qui séjourneront avec leurs pairs africains six à huit semaines au pays de l’Oncle Sam.

Lancé en 2010 par le président Barack Obama, le programme « Young African Leadership Initiative » (YALI) vise à stimuler l’engagement et l’autonomisation de jeunes leaders africains en leur offrant des formations de six à huit semaines dans les domaines suivants : business et entreprenariat, management public et leadership civique. Jusqu’en 2015, 500 jeunes de 25 à 35 ans étaient choisis chaque année sur le continent. Mais depuis 2016, leur nombre est passé à 1000. Le quota par pays ayant donc augmenté, le Burkina Faso se retrouve cette année encore avec 15 « ambassadeurs » triés parmi 350 postulants, à l’issue d’un recrutement très sélectif depuis l’inscription en ligne en passant par le test d’Anglais jusqu’à l’entretien.

Pour un mentorat des jeunes filles scientifiques

Parmi ces leaders qui ont réussi à passer entre les mailles de l’équipe de sélection, l’on retrouve Kadija Simboro, ingénieur en énergie. Première burkinabè de la cuvée « Energy Policy » (Politique énergétique), une nouvelle catégorie qui compte douze leaders cette année, elle compte, après sa formation de six semaines à l’Université de Navy, s’investir dans le montage de projets d’accès à l’énergie en milieu rural notamment grâce au solaire. Aussi, au sein de l’association Femme leaders d’Afrique dont elle est la présidente, Mlle Simboro veut continuer à accompagner les jeunes filles à s’orienter dans les filières scientifiques.

Dr Annick SIDIBE

Cette ambition est aussi celle du Dr Sidibé Annick, épouse d’un alumni (ancien bénéficiaire du programme YALI), séduite par l’esprit combattif des Américains. De retour de l’Université du Delaware, elle envisage la création d’un réseau de femmes leaders réalisant des activités de mentorat et de tutoring des jeunes filles dans les milieux scientifiques. « Durant mes études de médecine, j’ai vu des jeunes filles arrêter leur cursus parce que stigmatisées et victimes des stéréotypes. Je veux montrer au monde qu’il est possible pour une femme d’être leader dans le milieu scientifique et d’avoir une vie de famille épanouie », clame-t-elle.

La question qu’il compte poser à Trump si l’occasion se présente

Si Sidibé Annick et Kadija Simboro sont à leur première aventure, ce n’est pas le cas pour l’informaticien, Malick Lengani et l’ingénieur en assainissement, Compaoré Frédéric. Candidats malheureux du programme YALI 2016, ils font partie aujourd’hui des huit messieurs de cette cohorte de 15 personnes. Si dès son retour des USA, le premier nourrit un projet d’inclusion financière qui a pour but d’étendre l’offre de l’assurance maladie à plus de Burkinabè, le second, lui, compte développer sa petite entreprise spécialisée dans les évaluations des impacts environnementaux afin de lutter contre le chômage. Ce chômage-là qui étreint la jeunesse burkinabè et que l’administrateur civil, Corneille Bamogo, voudrait combattre aussi en contribuant à la création d’un fonds pour l’entrepreneuriat. Et si l’occasion se présente, Compaoré Frédéric compte bien poser une question au président Donald Trump : « Pourquoi les Etats africains sont toujours à la traine en matière de développement » ?

« Soyez curieux »

Au cours du bref entretien qu’il a eu avec les quinze jeunes leaders, l’Ambassadeur des Etats-Unis s’est dit très impressionné par le travail des alumni au Burkina depuis quelques années, notamment dans le domaine de l’environnement, de la promotion des droits de la jeune fille et de la femme, des technologies de l’information et de la communication. Et il espère que la présente cuvée va suivre les pas de leurs ainés. Le YALI étant un rendez-vous du donner et du recevoir, il les a invité à partager leurs expériences avec les Américains et à être toujours curieux car « même si les Américains ne sont pas connus pour leur connaissance du monde au-delà de leur géographie, ils ont un esprit assez ouvert ».

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net