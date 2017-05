Trésor public : Le Syndicat autonome des agents du trésor en grève pour deux semaines

Brassards rouges portés à l’épaule pour certains, au cou pour d’autres, signes de lutte selon Seini Koanda, secrétaire général du SATB, les agents du trésor sont en grève pour deux semaines. Un piquet de grève a été installé au Trésor public. Sur place, les guichets sont fermés, les bureaux déserts et ce sera ainsi jusqu’au 19 mai 2017. Des agents assis sous des tentes devisent de tout et de rien. D’autres, installés sous des arbres à l’entrée du Trésor public, jouent aux cartes et sont chargés de filtrer les entrées. Ce sont les « agents de sécurité » du syndicat, nous explique-t-on.

Une musique assourdissante tient en haleine tout ce beau monde. Des titres de chansons, aux discours de Thomas Sankara, tout est mis en œuvre pour rappeler que seule la lutte paie, nous confie l’un des grévistes. Et sur ce point, ils sont confiants, « notre lutte va payer, parce que nous sommes déterminés. » Le secrétaire local du SATB dans une adresse aux grévistes, appelle ses camarades de lutte à la vigilance, parce que des manœuvres sont en cours pour déstabiliser leur lutte.

Les raisons de la grève longue durée

A en croire Seini Koanda, secrétaire général du SATB, suite au dépôt de la plateforme revendicative du SATB, en août 2016 et au dépôt en avril 2017 de leur préavis de grève, des négociations ont eu lieu avec la ministre déléguée au budget. Les négociations ayant échoué avec la ministre déléguée, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a mis en place un comité dirigé par le ministre de la fonction publique pour poursuivre les négociations avec le syndicat. Et là encore, échec. Le SATB se trouvait donc dans l’obligation d’aller en grève pour mieux faire entendre sa voix, nous explique en substance Seini Koanda : « Nous, on n’avait pas l’intention d’aller en grève. Nous avons déposé notre plateforme depuis août 2016 et le préavis de grève a été déposé depuis le 18 avril. Tout ça c’était pour qu’on n’en arrive pas à un mouvement. »

L’institution d’un statut autonome des agents du Trésor, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de carrière pour les agents du Trésor, la dotation en moyens humains, matériels en quantité et en qualité, l’opérationnalisation des trésoreries principales, le renforcement du personnel des postes comptables à l’étranger, sont entre autres les points de la plateforme revendicative du SATB.

Mouvement très bien suivi

En ce premier jour de grève, le SATB estime que son mouvement est très bien suivi sur toute l’étendue du territoire national et dans les ambassades. « Pour ne pas être prétentieux, nous estimons le chiffre à plus de 90%. », affirme le secrétaire général du syndicat.

Lorsque nous quittions les lieux aux environs de 10h, les représentants du SATB avaient été convoqués à 11 h pour poursuivre les négociations. « Si des efforts sont faits, on pourra aboutir à une sortie de crise. La balle est dans le camp du gouvernement. »

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net