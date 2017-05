Commune de Solenzo : Deux morts par pendaison en 24 heures

Toujours dans les spéculations sur ce drame, le lendemain 6 mai au matin, une autre information tombe : un individu s’est encore pendu dans la ville de Solenzo. Consternation partout et choc pour beaucoup d’autant plus que ce second individu était très connu dans la ville, pour avoir été un haut cadre de l’éducation.

On le savait un peu malade puisqu’il suivait des soins à domicile depuis un certain temps. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

David Demaison NEBIE

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net