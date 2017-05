Le président de la République du Ghana en visite de travail au Burkina Faso

Il est 9 heures 59 mn lorsque l’avion qui transporte le président de la république du Ghana, Nana Akufo-Addo et sa délégation s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou. Ils sont accueillis à leur descente d’avion par le chef de l’Etat burkinabe, Roch Marc Christian Kaboré. Et ce, en présence d’une forte délégation du gouvernement. La communauté ghanéenne vivant au « pays des hommes intègres » était également présente. En chœur, ils chantaient et dansaient en l’honneur de leur président. C’est l’accueil des grands jours qui a été servi à la délégation présidentielle ghanéenne.

Après l’exécution des deux hymnes nationaux, la présentation des corps constitués burkinabè et celle de la délégation ghanéenne, le président Nana Akufo-Addo a fait un bain de foule et serré les mains des ressortissants du Ghana.

Après cet acte symbolique, les deux chefs d’Etat se sont dirigés vers le salon d’honneur où ils ont eu un bref entretien. Au sortir de leur entrevue, le président ghanéen a confié aux journalistes qu’il y a eu un changement de gouvernement suite aux élections qui se sont tenues au Ghana. Du coup, il a jugé nécessaire de faire le tour pour saluer ses collègues et les différents peuples de la sous-région. C’est aussi l’occasion pour lui de revoir la coopération bilatérale (Burkina-Ghana) qui date de depuis belle lurette. Au cours de son séjour en terre burkinabè, l’avenir de la CEDEAO ne sera pas occulté, ajoute-t-il. Avant de réitérer ses remerciements à son homologue burkinabè pour sa participation lors de son investiture en janvier dernier. S’appuyant sur ce point, il a affirmé que « le président du Burkina Faso demeure un ami de la république du Ghana ».

De l’aéroport, le cortège des hôtes du jour a mis le cap sur Kosyam, le lieu où il est prévu une audience officielle entre les deux chefs d’Etat.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net