Immobilier : Abdoul Service International vise l’Europe

Après sa percée au plan national et dans la sous-région Ouest-africaine, la société immobilière burkinabè Abdoul Service international va à la conquête de l’Europe. Cette société a engagé en effet une offensive visant à permettre à la diaspora burkinabè de cette partie du monde de pouvoir bénéficier d’un toit au pays. Dans ce sens, une mission séjourne actuellement à Paris en France, d’où elle ira rencontrer la diaspora burkinabè de Belgique et d’Italie. Elle prévoit également une rencontre d’information avec la diaspora de France.

Recevant ce 2 mai 2017, Jacob Barry, Chargé de Communication de l’opérateur immobilier national, l’ambassadeur du Burkina Faso à Paris, Alain Francis Gustave Ilboudo a salué le dynamisme de cette entreprise, qui contribue à résoudre la question du logement décent pour les populations. Il a souligné à quel point la diaspora burkinabè de France qui entend s’investir dans toutes les questions nationales, ne manquera pas de saisir les opportunités qui lui seront offertes en matière d’immobilier.

Jacob Barry a remercié la mission diplomatique pour son appui à la mobilisation de la diaspora, en rappelant qu’Abdoul service International est une entreprise qui allie à la fois responsabilités sociales et démarches commerciales.

Programmes des rencontres :

8 mai 2017 à Paris : Ambassade du Burkina Faso, 159, Boulevard Haussman, Paris 8è, à 14h.

13 mai 2017 à Milan : Sala Polosportivo Fiorenzuola à 17h.

14 mai 2017 à Bruxelles : Ambassade du Burkina Faso, Chancellerie : 16 Place Guy d’Arezzo – B-1180 BRUXELLES

A propos d’Abdoul service international

Abdoul Service International est une société immobilière burkinabè à responsabilité limitée. Elle a été créée en 2012 et œuvre au côté de l’Etat pour la résolution de la question du logement. Sa vocation est de mettre à la disposition des populations des terrains viabilisés et des logements de divers standings à des coûts très étudiés. Les terrains et les logements sont sis à Ouagadougou sur 5 sites que sont Zagtouli, Saaba, Boassa, Ouaga 2000 et Silmiougou.

Contact : / +226 70 20 51 59 / 70 20 01 59 / 70 20 02 59 - abdoul_service@yahoo.fr