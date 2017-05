2e édition du festival de viande : Une occasion de valoriser la diversité gastronomique locale de Saaba

La viande d’âne, de cheval, de chien, de perdrix, de lapin, etc. c’est ce dont il est question dans ce festival de « viande » de la commune de Saaba. Pendant cinq jours, les exposants et exposantes proposent ces différentes qualités de viande dite « viande rare » aux festivaliers. C’est à cet effet que le président du comité d’organisation, Franc Abraham Soubeiga souligne que « ce festival offre toute une panoplie de viandes que l’on ne peut retrouver que dans la commune de Saaba et ladite commune est reconnue comme la capitale de la viande rare ». En plus de la viande dite rare, il y a également une particularité dans la cuisson parce que l’on y trouve de l’âne au four et des brochettes d’âne, ajoute-t-il. Sur place, c’est difficile de voir exposer ces différentes qualités de viande citées ci-dessus.

L’on voit les grillages et les fours des vendeurs de ces qualités de viande presque vides. « La viande est en manque et les vendeurs ne peuvent pas avoir assez pour pouvoir exposer sur leurs fourneaux parce que la commande dépasse la quantité présente », explique M. Soubeiga. Un fait que confirme Mme Larissa Ouédraogo, une des vendeuses de la viande, quand elle précise que « la viande ne suffit pas et hier nuit, j’ai dû même arrêter de vendre parce qu’il y avait trop de commandes et la viande était finie ». Une demande qui dépasse l’offre même si le petit morceau de viande d’âne ou de cheval coute mille FCFA. C’est ainsi, au festival des viandes « rares ».

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net