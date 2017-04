Dans son ambition de jouer pleinement sa responsabilité sociale, la société Riverstone Karma SA du groupe Endeavour Mining a initié une série de formations au profit des jeunes des communes impactées par les travaux de la mine. C’est ainsi que 12 jeunes ont bénéficié d’une formation en conduite d’engins « Dumpers » et 50 autres en maçonnerie. La sortie officielle de ces 62 jeunes bénéficiaires a été rehaussée par la présence effective du premier responsable de la province du Yatenga, des maires des communes de Ouahigouya, Namissiguima, de Oula et par celle de sa majesté Naaba Kiiba, roi du Yatenga.

La mine réaffirme sa volonté de jouer pleinement sa contribution sociale

Le directeur des relations communautaires, Jean Paul Vancolber, dans son mot introductif au cours de la cérémonie a traduit ses remerciements et reconnaissances aux autorités de la province, aux populations et aux organisations de la société civile pour leur élan de soutien aux activités au profit des communautés des zones impactées par la mine.

En l’en croire, la mine poursuivra ses actions dans le but d’aider les jeunes à être compétitifs sur le marché de l’emploi. L’occasion faisant le larron, le chargé des relations communautaires a indiqué que concernant le cadre de la relocalisation des populations du village de Boulounga, toutes les parties sont désormais partantes pour le site choisi et c’est environ 222 maisons de type F2, F3 qui seront bâties et les meilleurs des maçons formés seront recrutés pour la construction. Dans son intervention, le directeur de la mine, Johan Burden, a d’abord remercié tous ceux qui ont œuvré dans divers domaines pour que la mine soit opérationnelle à nos jours.

Le patron de la mine a réaffirmé la volonté de sa société à jouer pleinement sa contribution sociale. Il a ajouté que la mine compte à travers des projets de développement soutenir la jeunesse du Yatenga, surtout les jeunes issus des zones impactées par les travaux. Revenant sur les 12 jeunes formés en conduite de gros engins, Johan Burden a souligné que même si sa société ne les recrute pas tous, ils ont la chance d’être embauché dans d’autres sites miniers au vu des compétences acquises.

Des passeports d’accès au marché du travail

La cérémonie a été clôturé par de remise d’attestations de fin de formation aux douze jeunes sélectionnés ressortissants des communes de Namissiguima, Oula et Ouahigouya. Les attestations ont été également décernés aux 50 jeunes au métier de maçonnerie. Hamadé Kabaré Ouédraogo au nom des maires des trois communes a félicité et encouragé les responsables de la mine par rapport aux efforts consentis dans la résolution des préoccupations des communautés. Séni Kabou, haut-commissaire du yatenga, s’est laissé convaincre et a souligné que ces attestations sont incontestablement des laissez-passer à l’insertion socio-professionnelle des jeunes qui ont reçu la formation.

« Je souhaite que chaque bénéficiaire de cette importante formation sache saisir cette opportunité d’une extrême rareté dans le domaine des mines pour être utile à la communauté et à lui-même » a soutenu la première responsable de la province du Yatenga. Et comme pour témoigner de la qualité, Maimouna Ouédraogo , chargée de la formation des 12 conducteurs , tout comme Rasmané Ouédraogo de l’Association AFFIV, chargé de la formation des 50 maçons, ont confirmé que les promus du jour ont des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine des mines et de la construction immobilière.

Yann Nikièma

Lefaso.net