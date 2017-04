Meeting du 29 avril : L’Opposition reconnaissante à la Majorité pour l’avoir aidée dans sa communication !

« Le travail de mobilisation, de sensibilisation et de communication fait sur le terrain nous permet de dire que nous sommes fin prêts. (…). Les échos qui nous parviennent sont très positifs. Les citoyens se mobilisent dans tous les secteurs de Ouagadougou et au-delà, pour participer massivement au meeting du 29 avril. L’activité démarre à 15heures. Tous ceux qui le peuvent sont donc invités à venir dès 13heures, afin d’avoir les places de leur choix », a indiqué le coordonnateur du comité d’organisation, Léonce Zagré. A la chaîne de mobilisation, poursuit-il, plusieurs artistes engagés et organisations de la société civile qui ont décidé volontairement d’accompagner l’opposition dans la lutte.

Tout en balayant du revers de la main les arguments avancés par les partis politiques de la Majorité et les organisations de la société civile pour parler « d’inopportunité » de son activité, l’opposition renvoie ses détracteurs aux textes qui régissent la vie des partis politiques dans le système démocratique, notamment la vocation d’opposition politique. C’est pourquoi, les responsables à l’organisation se sont interrogés de savoir, en quoi une telle activité peut déstabiliser un pays.

Pour Léonce Zagré et ses collaborateurs, les ténors de la thèse ont certainement des stratégies de déstabilisation dans ce genre d’activités. ‘’ Nous, nous n’avons pas de stratégies pour déstabiliser un pays. Nous, nous allons échanger avec nos militants et sympathisants sur la situation nationale. Nous ne sommes même pas à une marche, nous sommes à un meeting’’, souligne le coordonnateur, Léonce Zagré. L’opposition porte la voix du peuple par rapport à la situation nationale, rappelle Aboubacar Savadogo du comité. « C’est l’occasion pour nous de remercier ces partis politiques et ces organisations de la société civile, parce qu’ils ont vraiment fait un bon travail de communication pour le meeting. Et cela nous a facilité la tâche, et partout maintenant, on ne parle que du meeting du 29 avril…. », nargue Léonce Zagré.

Le coordonnateur du comité d’organisation, Léonce Zagré

Cette sortie, à 48 heures de l’évènement, a été mise à profit par les organisateurs pour donner des instructions relatives à la sécurité. Le comité d’organisation dit attacher un prix aux aspects sécuritaires. C’est pourquoi il a lancé à l’ensemble des participants, une invite à la discipline et à l’esprit républicain. Les participants sont, de ce fait, appelés à éviter tout rassemblement parallèle, autre que celui de la Maison du peuple, avant, pendant et après le meeting ; à se soumettre au contrôle qui sera effectué par les forces de l’ordre avant l’accès à l’enceinte de la Maison du peuple ; à prêter une attention particulière aux consignes qui leur seront données avant le début du meeting.

Le comité d’organisation informe également les participants que seuls les slogans, banderoles et autres messages homologués par lui sont autorisés. Les T-Shirts et autres gadgets estampillés de logos de partis politiques membres du Cadre de concertations du CFOP (Chef de file de l’opposition politique) sont admis. Par contre, les gadgets aux effigies de personnalités politiques sont interdits. Tout comme la possession de quelque arme ou projectile que ce soit (armes à feu, couteaux, flèches, ciseaux, lances, cailloux, pointes, bois, etc.).

La discipline est requise et il est demandé aux participants de ne pas céder aux provocations ou proférer des injures ; toute personne qui se livrerait à des provocations, à des casses, ou qui tenterait de semer le désordre, sera maîtrisée par le service de sécurité à ses dépens. Aussi, l’organisation souligne que tout participant qui ne se conformerait pas à l’engagement et à l’ordre établis par elle, ou qui ne respecterait pas les consignes de sécurité, sera immédiatement expulsé de l’enceinte de la Maison du peuple. Une fois le meeting terminé, les participants sont invités à regagner leurs domiciles dans le calme, à éviter strictement tout attroupement et à ne pas répondre aux éventuelles provocations. Dans tous les cas et dans toutes les situations, avant, pendant et après le meeting, les participants sont invités à respecter scrupuleusement toutes les instructions du service d’ordre du comité d’organisation.

Oumar L. OUEDRAOGO

lefaso.net