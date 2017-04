Programme d’aide extérieur- Marché de travaux- Avis de Pré-information

Construction de réseaux moyenne tension (MT), basse tension (BT) et des branchements pour 59 villages (31 villages de la Région du Nord et 28 villages de la Région du Centre- Nord)

Burkina Faso-Ouagadougou : FED/2014/340 503 - Construction, équipements et travaux

Lieu(x) d’exécution : pays ACP-Burkina Faso

Avis de pré information

Travaux

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) :

Objet principal :

Travaux de construction de réseau moyenne tension (MT), basse tension (BT) et des branchements pour 59 villages- Projet clés en main

objet(s) supplémentaire(s) :

Ouvrage annexes pour le raccordement sur le réseau électrique de la SONABEL et sur les centrales solaires photovoltaïques (PV) couplées au réseau

Service de conseil en matière d’ingénierie et de construction.

1. Référence de la publication

FED/2014/340 503 – AO 01

2. Procédure :

Ouvert

3. Programme :

10e FED

4. Financement :

Convention de financement FED/2014/340 503

5. Pouvoir adjudicateur :

Société d’Infrastructures Collectives (SINCO), Ouagadougou, BURKINA FASO

6. Type de marché : Appel d’offres ouvert international

7. Description du marché :

Le marché, projet clé en main, consiste à assurer la Construction de réseaux moyenne tension (MT), basse tension (BT) et des branchements pour 59 villages (31 villages de la Région du Nord et 28 villages de la Région du Centre- Nord).

Est également incluse la formation par compagnonnage pendant les travaux du personnel de SINCO qui aura en charge la gestion du système.

8. Nombre et intitulé des lots :

Le marché est divisé en plusieurs lots :

9. Date prévue de publication de l’avis de marché : Mai 2017

10. Autres renseignement :

11. Base juridique :

10e FED : accord de partenariat ACP-CE à Cotonou le 23/6/2000, etc.

12. Date d’envoi du présent avis : 27/04/2017

Liste des villages concernés par le projet dans les deux (02) régions