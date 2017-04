Atikou, le revenant de Bafélé

Un roman de Baba HAMA

Éditions L’Harmattan, juillet 2016, 168 pages

Disponible à la librairie Jeunesse d’Afrique à Ouagadougou au prix de 6 000 FCFA

RÉSUMÉ

Ce roman met en scène Atikou qui, après des années d’exil, décide de reprendre la chefferie de Bafélé, laissée vacante. Celui-ci se donne pour ambition de valoriser les traditions et de promouvoir la coexistence pacifique entre les communautés, tout en s’ouvrant au monde moderne.

La recherche de l’or à Bafélé aiguise les appétits et perturbe l’ordre social. L’avenir du village est menacé suite à une décision de relocalisation.

Atikou parviendra-t-il à préserver les intérêts des habitants dans le processus ?

L’auteur

Journaliste et écrivain, Baba HAMA né le 20 octobre 1959 à Dori, au Burkina Faso. Il est titulaire d’une Maîtrise en Lettres modernes de l’Université de Ouagadougou et est diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (France).

Il a été plusieurs fois primé au Grand prix national des arts et des lettres de la Semaine nationale de la culture (Editions 1986, 1990 et 1994) dans les genres "nouvelle" et "roman".