Taxi-moto à Fada : Un métier très critiqué qui nourrit néanmoins son homme

Comme dans la plupart des grandes et moyennes villes du Burkina Faso, le phénomène des taxis-motos prend de l’ampleur. A Fada N’Gourma, le métier, certes très critiqué, nourrit son homme. Ce mardi 25 avril 2017, nous avons rencontré un groupe de jeunes qui y exercent le métier de conducteur de taxi-moto. Il évoque le métier, ses avantages et ses inconvénients.

Dieudonné Zagré est le porte-parole du groupe des conducteurs de taxis-motos que nous avons rencontré. « Très sincèrement, notre métier nourrit son homme à Fada ici, car nous pouvons gagner par jour 5 000 F CFA au minimum », a-t-il d’emblée avoué. A entendre M. Zagré, avec le temps, certains conducteurs de taxis-motos ont même acquis leurs propres taxis-motos qu’ils ont pu acheter et sont donc devenus indépendants. Il explique que dans les usages, quand ils commencent à travailler, ils doivent verser 2500 F CFA de leurs recettes journalière chaque soir au propriétaire de la moto et après 6 mois, le montant chute à 2000 F par jour.

Mais, Dieudonné Zagré raconte que certaines personnes les traitent de voyous et les accusent d’être à l’origine de nombreux accidents de la circulation et de travailler avec les filles de joie. Il s’en défend en ces termes : « Nous sommes des jeunes. Nous n’allons pas aller voler. C’est ce que nous avons choisi comme métier. Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement vienne nous donner du travail. Donc nous demandons la clémence des uns et des autres à notre égard, car nous nous battons afin de gagner notre pain quotidien ».

Il a par ailleurs évoqué leur plus grande difficulté qui est le racket policier. A ce sujet, les conducteurs de taxi-moto disent que selon les textes, si la police les arrête et qu’ils (les conducteurs) n’ont pas porté de tenue de travail, ils doivent obligatoirement payer la somme de 3 000 F comme amende afin de retirer leur moto. « Nous sommes tous d’accord pour cette démarche en plus du fait que chaque matin, avant de commencer notre travail, nous devons aller payer un ticket de 100 F », a-t-il confié.

Il regrette cependant la réalité qui est tout autre avec surtout la police municipale. En effet, selon ses explications, lorsque la police les arrête souvent sans leur tenue, certains policiers leur font payer 15 000 F CFA au lieu de 3 000 F et de surcroit, sans reçu. « Certains d’entre nous en ont été victimes à plusieurs reprises. Nous demandons donc à ce que la police ouvre l’œil sur ce phénomène », a ajouté Dieudonné Zagré.

Soumaila Sana

Lefasonet