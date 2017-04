New York : La Paroisse Saint Joseph accueille ses nouveaux baptisés

Samedi 15 avril 2017. La paroisse Saint Joseph de la Sainte Famille, sise à Harlem près de Manhattan à New York, a célébré en communion avec l’Eglise Universelle, la vigile pascale, " la solennité des solennités". Cette célébration qui se fait entièrement de nuit, consacre une Église qui veille pour attendre la Résurrection du Christ, ainsi que Saint Augustin le disait dans son Sermon 219 " Cette nuit où le Seigneur est ressuscité, nous la passons à veiller ; et la vie où il n’y a plus ni sommeil ni mort, il l’a inaugurée pour nous en son corps, ressuscité des morts pour ne plus mourir et à jamais soustrait au pouvoir de la mort".

Cette nuit de la Résurrection étant dans l’Eglise catholique la nuit par excellence de la naissance à la vie nouvelle dans le Christ, la communauté paroissiale a accueilli 13 nouveaux baptisés et 15 confirmés parmi lesquels un venant de la communauté protestante, qui après sa profession solennelle de la foi catholique, a reçu le rite complémentaire de l’onction d’huile. Parmi ces élus, 7 Burkinabé : Joseph-Marie Aboubacar Konaté, Marie-Brigitte Ouédraogo, Maxence-Marie Yacouba Ouédraogo, Maryse Mariétou Coulibaly ont reçu le sacrement du baptême, de la confirmation et de la première communion et Viviane Aline Yaméogo, Géraldine Bélem, Georgette Belemgoabga ont été confirmées dans leur foi catholique.

Heureux de poser cet acte solennel d’entrée dans la vie du Christ et de prendre part active désormais en adultes dans la Famille de Dieu sur la terre, ces nouveaux élus arrivent ainsi au terme d’un parcours de six mois de catéchèse. Totalement dispensées en ligne, ces cessions de catéchèse adaptées aux contraintes horaires des baptizandi et confirmandi, se poursuivront même après la réception des différents sacrements.

Au cours de la messe du dimanche de Pâques, la communauté francophone de la paroisse Saint Joseph composée pour l’instant en majorité de Burkinabé, a accueilli solennellement leurs frères et sœurs dans leur nouvel engagement à la suite du Christ. A la fin de la messe de la Résurrection où Ange Raphaël nouveau-né a été baptisé, Maxence-Marie a pris la parole au nom de tous, pour traduire à la communauté leur joie de partager désormais la même table eucharistique avec la grande Famille. "Nous sommes venus au Christ dit-il, parce qu’appelés par Lui certes, mais aussi parce que séduits par la vie exemplaire de nos devanciers dans la foi." Des agapes fraternelles ont été partagées où la générosité des uns et des autres s’est faite débordante.

Ab. Jokinda aumônier.