Axe Tougan- Dédougou : La surcharge est-elle légalisée ?

Le lundi 23 janvier 2017 sur l’axe Tougan-Dédougou, des passagers à bord d’un car immatriculé 11 KGO 118 de la compagnie TKF ont vivement manifesté leur mécontentement contre le chauffeur et ses convoyeurs. En cause, la surcharge et un excès de vitesse.

Le car qui assurait la ligne Tougan- Dédougou à son départ de la gare était déjà surchargé de plus de 7 personnes. Certains assis sur des bidons et d’autres débout. Les convoyeurs ont fait savoir à ces derniers que certains passagers descendaient au premier village après le poste de la gendarmerie. Pendant ce temps, le car continuait de prendre d’autres passagers au cours du trajet. A partir du village Zibara, celui- ci était plein à craquer. Plus de 80 personnes étaient « entassées », sans compter les bagages et les motos. Vu le nombre de passagers, l’oxygénation était insuffisante.

Et avec l’excès de vitesse, les passagers ont commencé à grogner et attendaient d’arriver au premier poste de police pour dénoncer l’irrégularité. Dans le car on pouvait entendre « chauffeur vas-y doucement. Nous ne sommes pas aussi si pressés que ça. Nous ne voulons pas de tombes en bordure de route. Convoyeurs où allez-vous faire monter ces passagers ? » Nous avons vécu cette situation dans le car qui nous transportait de Tougan-Dédougou.

Une fois au poste de police de Gassan, cet état de fait à été signalé par un passager parmi tant d’autres mécontents. Après la dénonciation, la police est venue et a fait descendre l’ensemble des passagers pour un contrôle d’identité et ensuite a procédé à un comptage des passagers. Le policier a fait savoir aux plaignants que le car est d’une capacité de 80 places mais il y a une surcharge. Surcharge de combien de personnes ? Ont demandé les passagers.

A cette question, celui-ci a refusé de répondre sous prétexte de verbaliser le chauffeur et ses convoyeurs. Ce qui est sûr « vous n’atteignez pas 160 ». Ainsi, les passagers ont procédé à un comptage de chaises et de personnes. Ceux-ci ont obtenu 42 places sur le champ. Alors que le chauffeur et ses apprentis disaient à haute voix devant les policiers présents que le passager qui n’est pas content pouvait descendre du véhicule et prendre un autre car. Le chauffeur d’ajouter que sur cette ligne Tougan-Dédougou, policiers et eux chauffeurs se comprennent.

Les passagers du véhicule s’attendaient à une réaction de la police, ce qui n’a pas été fait. Nous étions obligés de remonter tous dans le véhicule sous les yeux des policiers. A écouter certains témoignages, ce phénomène de surcharge de cars est fréquent sur cet Axe Tougan- Dédougou, sous le regard complice de la police des lieux. Si rien n’est fait, le pire que personne ne voudrait voir se produira. Des pauvres innocents payeront de leur vie, malgré eux.

David Demaison Nébié

Correspondant dans la Boucle du Mouhoun

Lefaso.net