Retour des Etalons : Les ‘’Boys’’ accueillis en héros à Ouagadougou

Comme des combattants partis au front et qui ramènent la victoire, les Etalons du Burkina Faso ont été accueillis en héros à Ouagadougou, après leur chevauchée à la Coupe d’Afrique des nations au Gabon. Très tôt ce matin du 5 janvier 2017, jusqu’à ce que le soleil soit au zénith, ce sont des milliers de supporters qui sont sortis pour dire à Charles Kaboré et à ses camarades que ceux sont eux les ‘’vrais’’ champions.

Cette journée dominicale du 5 février 2017 n’était pas comme les autres au centre-ville

de Ouagadougou. Les artères de la ville grouillaient de monde un peu partout.

Enfants, jeunes, adultes et vieux sont sortis massivement pour accueillir les poulains de Paulo Duarte, arrivés 3e à l’issue de la CAN. C’est dans une grande ferveur que le 12e homme a attendu Charles Kaboré et ses camarades, annoncés à plusieurs reprises, avant que l’avion qui les transporte ne se pose sur le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou, peu avant midi.

Les Etalons, l’encadrement technique sont accueillis à la descente d’avion par une forte délégation gouvernementale, de la Fédération Burkinabè de football et d’autres personnalités. Le premier ministre Paul Kaba Thiéba, le secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Alain Thierry Jean-Baptiste Ouattara, sont présents au bas de l’avion. L’ambiance sur place est déjà grande.

Après les premières félicitations des autorités, le cap est mis sur la Place de la Nation, où une foule et pas de moindre les attendait impatiemment. C’est sur un camion-podium que les Etalons se rendront compte de l’étendue de la mobilisation du public. Une foule compacte, de l’aéroport à la place de la nation, scandant des slogans en l’honneur du onze national, chantant et dansant. C’est l’accueil des grands jours qui a été servi aux ‘’boys’’.

Une fois à la place de la nation, c’est en chœur que l’assistance répète les noms des joueurs. Koffi Hervé, Aristide Bancé et Alain Traoré sont particulièrement adulés.

Dans la ferveur de la mobilisation, certains joueurs ne tardent pas à démontrer qu’en plus de savoir taper dans le ballon, ils ont des talents de danseurs.

Puis vint l’heure des allocutions. Tout en traduisant sa reconnaissance à la population pour avoir répondu à l’appel, le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Roland Béouindé s’est dit satisfait de la mobilisation. « On est plus que satisfait de la mobilisation. On est vraiment très heureux de voir que la ville de Ouagadougou célèbre aujourd’hui dignement ses héros et nous sommes très fiers de ce qu’on a démontré aujourd’hui à la place de la nation », a-t-il dit.

La même note de satisfaction a été relevée par le président de la FBF, Sita Sangaré : « Je remercie les membres du gouvernement, la population de Ouagadougou avec à sa tête le maire central. Merci pour cette extraordinaire mobilisation ». Quant au ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, il a galvanisé les étalons. « En avant maintenant pour la coupe du monde », a-t-il lancé.

Le Capitaine de l’équipe, Charles Kaboré s’inscrit dans cette dynamique. Par ailleurs il a, au nom des joueurs, traduit sa reconnaissance à la population pour les différentes bénédictions, de même que pour l’accueil du jour.

C’est dans la liesse donc que les Etalons ont été accueillis. De la place de la nation, ceux qui font la fierté de la nation se sont rendus dans la soirée au palais présidentiel. Là également le président Roch Kaboré, entouré des ministres de la république, a réaffirmé sa satisfaction du travail abattu aux ambassadeurs.

Aïssata Laure G. Sidibé

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net