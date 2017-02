Le Burkina Faso est un des pays africains où le football est le principal moyen de mobilisation des masses, comme en témoigne la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017. Autour du drapeau burkinabè, les commentaires, les silences, les exclamations, les cris et les gestes se sont mêlées aux coups de sifflets et aux klaxons pour exprimer les pensées des supporters. Le langage football, langage à la fois verbal et non verbal, est devenu, pendant cette CAN, le moyen de communication qui a fédéré toutes les couches sociales, partout dans le pays et dans la diaspora.

Le langage foot et sa terminologie sont devenus l’expression de l’identité sportive du pays. La communication et la communion entre les joueurs et les supporters, en présentiel dans le stade ou à distance dans les différentes parties du monde se sont produites sur une base en dents de scie avec des bas de silences, de déceptions, de peurs, d’attention et des pics de joie, de jubilation et même de débordements comportementaux par l’envahissement des routes quand des but sont marqués. Ces phénomènes linguistiques relèvent de la communication qui implique la pensée intra-personnelle, les interactions verbales et non verbales interpersonnelles (en petits ou grand groupes) et l’expression communautaire généralisée.

Les Etalons auront occasionné des avantages culturels, par leurs performances, en aidant à développer une identité communautaire forte et positive. Les Etalons auront permis de consolider l’unification, l’intégration et la cohésion sociale, donc à promouvoir l’unité nationale dans la diversité culturelle.

Ils auront occasionné le mieux vivre-ensemble, l’harmonie et la paix. Ils auront permis aux Burkinabè, sans distinction d’ethnies, de bords politiques, d’âge ou de religion de partager des moments de joie mais aussi de fierté, même dans la déception de la demi-finale. Les Etalons du Burkina Faso n’auront pas démérité. Ils se seront exprimés honorablement dans le concert sportif des nations africaines.

Aoua Carole CONGO INSS/CNRST insscarole@gmail.com