« Durant toute cette semaine, l’ambiance a été cordiale. Il n’y a pas eu d’animosités, au contraire, je vu un esprit d’unité. C’est pourquoi, nous avons pu négocier dans la sérénité pour les revendications » a noté Paul Kaba Thiéba, à l’issue de la rencontre. Certes, les travaux se déroulés dans une « bonne ambiance » mais, les organisations syndicales confient : « les négociations ont abouti à des réponses partiellement satisfaisantes pour les travailleurs en particulier et les populations en général » a signifié Paul Kaboré, président du mois des centrales syndicales.

Il s’agit notamment des échéances exprimées par l’UAS sur la question de la loi 081 relative aux encadreurs pédagogiques. « Les échéances n’ayant pas été retenues. Le mouvement syndical ne sera pas tenu pour responsable d’éventuels mouvements sociaux à ce sujet » a confié Paul Kaboré.

Mais pour le chef du gouvernement, les discussions ont abouti à : « des conclusions pertinentes et consensuelles telles que présentées dans le communiqué final » sauf dit-il, sur le point relatif à la relecture de la loi 0 81 portant statut général de la fonction publique d’Etat. A ce propos, Paul Kaba Thiéba a souligné que son gouvernement s’est engagé à convoquer le comité de relecture de ladite loi. « Les conclusions du comité vont orienter la prise de décision au niveau gouvernementale un mois plus tard » nous informe le communiqué final.

Faisant le bilan, le premier ministre Paul Kaba Thiéba a souligné qu’au titre des revendications de l’année 2015, un certain nombre de revendications résiduelles sont en train d’être mises en œuvre par le gouvernement. Sur la question relative à l’impôt unique sur les traitements et salaire (UITS), prélevé sur les primes et indemnités servies aux travailleurs du privé et des établissements publics et parapublics de l’Etat, « le gouvernement s’est engagé à maintenir le statu quo en ce qui concerne les fonctionnaires et à convoquer d’ici la fin février 2017, une session extraordinaire du cadre bipartite ».

S’agissant des revendications au titre de l’année 2016, les deux parties ont trouvé des points d’accord sur les modalités de mise en œuvre, assorties d’échéances. A en croire le président du mois, le gouvernement a donné 20 réponses sur 56 points du cahier de doléances du 1er mai 2016.

Au titre du pouvoir d’achat et des conditions de vie et de travail, le gouvernement s’engage à mettre en œuvre un plan d’acquisition de 135 bus pour l’enseignement supérieur et 150 autres , au compte de la mobilité urbaine. Pour la prise en compte des indemnités et autres accessoires dans le calcul de la pension des fonctionnaires, y compris les fonctionnaires détachés, une étude de faisabilité sera commanditée par la CARFO. A l’issue de cette étude, « le rapport sera reversé à une commission pour examen et soumission des propositions aux parties d’ici la fin de l’année 2017 ».

L’un des engagements pris par le gouvernement est relatif au relèvement des indemnités de fonction des assesseurs des tribunaux de travail. Le gouvernement s’engage à prendre un arrêté conjoint (ministre chargé de la justice et ministre chargé des finances pour le relèvement des dites indemnités d’ici le 1er mai 2017.

Concernant l’éducation , le gouvernement s’est engagé à mettre fin aux écoles sous paillotes au plus tard en 2020 et de publier sur le site du ministère, la liste des établissements d’enseignements reconnus. La liste des cliniques reconnues et des écoles professionnelles de santé sera également publié sur le site du ministère de la santé.

Quant à revendication portant sur la diminution, la réglementation et le contrôle des loyers, le gouvernement s’engage à poursuivre l’élaboration et l’adoption des arrêtés relatifs au bail d’habitation privé, commercial et au bail locatif en vue de contribuer à réglementer et contrôler les loyers. Selon le communiqué final, l’UAS sera associé à l’atelier de validation du référentiel des loyers courant 1er trimestre 2017.

Pour le Premier ministre, le plus important est de s’accorder sur les modalités de résolutions. Les organisations syndicales pour leur part espèrent : « Si les échéances sont respectées, tout ira bien » a déclaré Paul Kaboré.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net