UNICEF : L’Approche de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté ou quand les communautés prennent en main leur assainissement

Dans le cadre du programme de coopération pays, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) accompagne le Gouvernement du Burkina Faso pour l’atteinte de ses objectifs de développement en général et en matière d’assainissement en particulier. Dans ce contexte, l’UNICEF apporte son appui au Gouvernement pour la Fin de la défécation à l’air libre d’ici 2030, objectif à la fois de l’initiative Présidentielle et des Objectifs du Développement Durable (ODD).

C’est dans cette optique qu’est mise en œuvre l’Approche de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC). Et pour renforcer cette approche le Docteur Kamal Kar, son concepteur, est arrivé au Burkina le 29 janvier et y séjournera jusqu’au 09 février 2017. Le Dr Kar, est spécialiste de la production animale, de l’agriculture et des ressources naturelles Il considéré comme le pionnier de l’ATPC. Il a fait des travaux dans ce sens dans le sous-continent indien et a introduit l’ATPC dans plus de 60 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Au cours de son séjour il mènera plusieurs activités d’informations à l’endroit des hautes autorités burkinabè et effectuera une visite de terrain dans la région du Centre Ouest (Leo) pour une visite de terrain.

Un déjeuner de Plaidoyer est organisé à l’hôtel Laico le 31 janvier, suivi d’un atelier de deux jours pour aider à une compréhension claire de l’approche de l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC), en particulier en ce qui concerne l’institutionnalisation et l’établissement d’un environnement propice à l’amélioration de l’assainissement au Burkina Faso. Ceci facilitera la compréhension de la signification d’un environnement FDAL, y compris la clarté sur le changement collectif de comportement pour avoir des résultats en santé, en lieu et place d’un ciblage sur la construction de latrines sur une couverture géographique. Cet atelier permettra aussi d’apprécié le rôle du gouvernement en tant que facilitateur du processus.

En rappel lors de la journée Mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre 2016 à Leo avait pour thème « accès universel aux services durables d’assainissement : l’engagement communautaire, gage de réussite » Le Ministre de l’Eau a souligné que : le pays a retenu ce thème afin de souligner le caractère important et impératif du pilotage des actions d’assainissement par la communauté elle-même. Cette vision du sous-secteur garantira la pérennité des acquis de l’assainissement.

Madame Anne Vincent, Représentante Résidente de l’UNICEF a déclaré : les populations doivent prendre conscience de l’importance des latrines pour leur santé et accepter de les construire elles-mêmes.

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour en savoir plus sur l’UNICEF et son travail : www.unicef.org