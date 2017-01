Musique : Basic Soul présente ses ‘’Illusions’’

L’un des précurseurs du Rap au Burkina Faso est toujours dans place. Basic Soul vient de sortir son 7e album qu’il a dédicacé dans la soirée du 27 janvier 2017 à Ouagadougou. Engagés ou volontairement ‘’légers’’, les textes de l’artiste et web activiste sont toujours aussi bien élaborés, rappés dans un style ‘’Vieille école ‘’ qu’il revendique et assume.

Ainsi, donc depuis son opus ‘’Arrêt sur image’’ qui l’a révélé en 1997, Souleymane Ouédraogo, alias Basic Soul garde toujours la perche. Avec ‘’Illusions’’, c’est sa 7e brique qu’il apporte à l’édifice musical burkinabè, particulièrement au Hop Hop.

« Tous autant que nous sommes, nous avons des rêves, des quêtes perpétuelles de réussite sociale. Cela nous amène souvent à être hypocrites, à mentir, à nous détourner de nos principes. Alors que ce derrière quoi nous courons, n’est que chimère, illusions », c’est par ces mots que Basic Soul explique le titre de l’album. Dans le titre éponyme de l’album, l’homme de ‘’arrêt sur image’’, clashe « ceux qui trainent des casseroles et portent une auréole, ceux dont le tramadole gère la tour de contrôle ».

‘’Illusions’’ est un album de 9 titres, méthodiques, soignés dans les textes et dans la mélodie, « la marque de fabrique » de l’artiste comme lui-même le dit. Certains titres sont joués en live. « Il y a eu un travail de répétition pour donner une sonorité live à l’album ».

D’autres titres comme "Tous égaux ", "Est-ce que tu m’entends ", " Ya maam" , "cette route mène où ?’’, sont à retrouver dans cet opus.

Basic Soul se réclame de la old school (vieille école) du rap. Ceux qui s’accrochent au fondement du rap, pourtant en perpétuelles mutations. Le premier extrait de l’album est d’ailleurs dédié aux nostalgiques, avec la ‘’vieille école’’. Mais il n’y a pas que de la vielle école dans l’album. « Il y a eu un souci pour ne pas rester collé au fondement du rap », a dit l’artiste avant de poursuivre qu’il y a également du style moderne à découvrir. Les collaborations avec Kisto Koimbré, Nourat, Jacob Salem, Ismo Vitalo apportent plus de couleurs musicales à ‘’Illusions’’.

Web activiste et membre du balai citoyen, Basic Soul reconnait que le créateur qu’il est ne peut se départir du militantisme. Il y a donc une influence de son engagement dans ses créations, et cela avant même qu’il ne soit membre du Balai Citoyen. La musique est donc le prolongement du combat mené dans la société civile.

Cette année 2017, Basic Soul fête également ses 20 ans de carrière. Et la sortie de ‘’Illusions’’ peut sonner comme le lancement des activités qui seront organisées à cet effet.

https://www.youtube.com/watch?v=gGf...

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net