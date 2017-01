19e conseil syndical ordinaire du SYNATEB : Des actions de luttes en perspective

Conformément à ses dispositions statutaires, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation de base a tenu les 26 et 27 janvier 2017 à Ouagadougou, son 19e conseil syndical ordinaire. En deux jours, 124 participants venus des 45 provinces du Burkina Faso ont échangé sur l’actualité nationale, actualisé leur plate-forme revendicative générale et défini des stratégies de luttes autour d’une plate-forme minimale.

C’est sous le thème : « Le renforcement du SYNATEB pour la défense et l’approfondissement des acquis du monde de l’éducation », que les membres du Syndicat national des travailleurs de l’éducation de base(SYNATEB) se sont réunis les 26 et 27 janvier 2017 à Ouagadougou. C’était à l’occasion de leur conseil de l’année 2017. Le traitement du thème s’est fait sous forme d’une communication suivie de débats et d’échanges.

Cette communication a été animée par le secrétaire général adjoint du syndicat, Abdou Karim Bikienga. Le communicateur a abordé le contexte de la création du SYNATEB. Il a ensuite fait un zoom sur les grandes luttes du syndicat et les acquis majeurs engrangés en faveur du peuple burkinabè en général et de l’éducation en particulier. Avant d’aborder l’option révolutionnaire de lutte de classes, qui est celle du SYNATEB

Au cours de la cérémonie de clôture, le secrétaire général du SYNATEB, Jean François de Salle Yaméogo a soutenu que l’objectif général du conseil était d’élever le niveau de conscience politique et syndicale des responsables de structures. Ceci, en vue de renforcer des capacités politiques et organisationnelles du SYNATEB. Pour ce faire, le Bureau national a présenté aux conseillers deux rapports respectivement sur la section du Yagha et du Sourou. Les questions portant sur le mouvement contre les affectations clientélistes dans le Houet et les coupures pour faits de grève, les affectations sanctions dans le Boulkiendé, entre autres, ont aussi fait l’objet d’un examen minutieux suivi de prise de décision. En outre, les conseillers se sont penchés sur les plateformes revendicatives afin de leur donner un caractère actualisé.

Selon M. Yaméogo, ces plateformes revendicatives ne sont pas très loin de celles qu’ils ont conçues à l’issue du congrès de 2014 et actualisées en mars 2016. Par conséquent, les différents points identifiés constituant des facteurs de dégradation de leurs conditions de vie et de travail ont été codifiés dans une plateforme revendicative minimale. Cette plateforme minimale en neuf points, à en croire le SG, synthétise les préoccupations urgentes de l’ensemble des travailleurs de l’éducation de base. Elle sera transmise au MENA en vue de son examen et éventuellement de sa satisfaction. A l’occasion, le conseil a mandaté le Bureau National d’engager si besoin est, des actions de lutte dans les meilleurs délais en vue de leur satisfaction, le MENA ayant réservé un sort peu enviable aux plateformes issues du 18è Conseil syndical.

Par ailleurs, M. Yaméogo s’est insurgé contre les affectations sanction au Houet et Sourou : « Pour avoir attiré l’attention de l’autorité pour le développement harmonié du système éducatif des enseignants, des enseignants du Sourou se retrouvent sanctionnés par des affectations arbitraires orchestrées par l’administration et ses acolytes. Dans les Hauts-Bassins en général, des responsables en voulant dénoncer le fait qu’on affecte de façon massive des enseignants qui n’ont même pas les conditions minimales en ville pendant qu’il y a des classes qui vaquent ailleurs, ils se retrouvent en train de récolter des coupures abusives pour fait de grève ». De ce qui précède, mandat a été donné au bureau national d’engager de façon imminente des actions fortes et d’envergure nationale pour la défense et la sauvegarde des intérêts des travailleurs en péril afin de rétablir chacun dans son droit.

Dans la même vaine, le conseil a pris la résolution que tous les textes liés aux arrêtés puissent être pris pour permettre la rétrocession des logements aux collectivités territoriales et que l’indemnité de logement soit d’office octroyée à tout enseignant intégré au niveau de la fonction publique.

En rappel, les travaux du conseil ont débuté avec la présentation par le bureau national du rapport moral et d’activités ainsi que du bilan financier couvrant la période du 19 mars 2016, date de clôture du dernier conseil syndical ordinaire, à ce jour.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net