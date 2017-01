Loumbila : Une mission humanitaire contre les maladies bucco-dentaires

Ils étaient nombreux en cette matinée du vendredi 27 janvier 2017, à occuper les locaux de l’ancienne mairie de Loumbila convertie en un cabinet dentaire, depuis que le Docteur Massart a décidé d’apporter son aide aux habitants de cette commune.

En effet, depuis 2011, ce médecin de 66 ans intervient au Burkina en vue d’alléger les souffrances bucco-dentaires de la population. « Maintenant, j’ai décidé d’avoir uniquement des activités à Loumbila qui aura toute mon attention ».

Son choix sur Loumbila est peut être un fait du hasard nous dit-il, mais c’est une grande opportunité pour les habitants de cette commune rurale. « J’ai pu rencontrer un jour les autorités locales avec qui j’ai eu des discussions sur mes activités au Burkina. On m’a donc proposé en 2015, moyennant une convention, d’occuper les locaux de l’ancienne mairie pour proposer des soins dentaires » a-t-il dit, soulignant que : « j’ai relevé le défi. C’était une grande aventure et ça vient de réussir aujourd’hui ».

Connaissant les réalités de la commune et les besoins de la population, docteur Massart soutient vouloir se réaliser en tant qu’homme d’une manière différente, et cela, sans que l’argent n’intervienne dans ses relations avec ses patients. « L’argent ne compte pas, pourvu que je réussisse ce que je fais, je me sens bien et c’est en cela que je suis payé » a-t-il confié.

Remerciant le docteur Massart et son équipe pour leur engagement en faveur de la santé de la population, le premier adjoint au maire de la commune, George Ouédraogo, a souligné que cette activité s’inscrit en étroite cohérence avec la politique communale en matière de services sociaux de base dans le domaine de la santé. A cet effet, il a rappelé la disponibilité du conseil municipal à accompagner l’équipe du docteur Massart pour une mise en œuvre réussie de sa mission. « Dès lors que nous avons des volontaires qui viennent soigner notre population, nous avons des devoirs d’accompagner cette équipe et nous nous engageons à les accompagner » a-t-il indiqué. M .Ouédraogo a en outre convié la population de Loumbila à profiter au maximum des services du médecin.

Dr Massart pour sa part, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il envisage de mettre à la disposition de la population, des consultations ophtalmiques, gynécologiques ou de médecine générale. « C’est toujours à l’étape projet. Il faut que je rassemble les confrères qui voudraient bien m’appuyer, mais on le fera » a-t-il dit, convaincu. C’est le cas de Thérèse Absil, une infirmière retraitée qui a toujours appuyer le Dr Massart. Pour la présente mission, cette bénévole espère deux choses. « Que ceux sont qui ont été soignés soient contents et n’aient plus mal » a-t-elle souhaité.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net