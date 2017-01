Elections consulaires dans le Kénédougou : Hadja Korotoumou Coulibaly remercie le monde des affaires

Venus de Bobo- Dioulasso, Ouagadougou, l’intérieur de la province et de Sikasso au Mali, tous ont rassuré l’élue de leur soutien sans faille pour un mandat réussi.

Dans son allocution, l’élue consulaire a remercié tous ceux qui sont venus de près ou de loin pour la soutenir. Elle demande l’union de tous pour lui permettre de mener à bien sa mission. C’est ensemble que les hommes et femmes des affaires du Kénédougou pourront mettre en valeur les potentialités de la province. Elle n’a pas manqué d’adresser ses sincères remerciements au monde des affaires de la province qui n’a ménagé aucun effort pour lui assurer cette victoire à l’issue des élections consulaires.

Quant au chef de Canton de Orodara, il a félicité Hadja Coulibaly pour le courage qui l’a animée en tant que femme à se présenter à ces élections. Il invite les femmes de son Canton à suivre ses pas. Il n’a pas manqué de rassurer Madame Coulibaly que ses portes lui sont permanemment ouvertes en cas de besoin.

Pour Fousseni Koné, représentant du président de la chambre de commerce de Bobo, après l’élection de Madame Coulibaly, le travail ne fait que commencer. Il invite donc les hommes d’affaires de la province du Kénédougou à se mobiliser autour de leur élue consulaire. Il a rappelé à l’assistance que le travail d’élu consulaire est gratuit.

En plus des acteurs du monde des affaires de Bobo, Ouagadougou et Sikasso, cette cérémonie à connu la présence des autorités administratives, politiques coutumières et religieuses de la province.

Notons que Hadja Korotoumou Coulibaly/KONE est la première élue consulaire dans l’histoire du monde des affaires de la province du Kénédougou.

Orodara, Nazaire Konaté

Lefaso.net