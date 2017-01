Appel à candidature aux jeux concours de la SNI 2017

Pleinement conscient de ces enjeux, le Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes organise chaque année la Semaine nationale de l’Internet et des TIC afin de susciter l’engouement des populations pour les TIC et de favoriser l’appropriation sociale, économique, administrative et politique de ces technologies. Cette année, la 13ème édition de cette grande fête consacrée aux TIC se tiendra du 20 au 25 juin 2017 sous le thème : « TIC et Sécurité »

Depuis la première édition, des jeux concours sont organisés pour décerner des prix d’encouragement et de stimulation aux acteurs qui se sont engagés dans l’édification de la Société de l’Information au Burkina Faso. Votre participation à ces jeux concours a toujours été très remarquable et significative et nous vous adressons nos très vives félicitations pour toutes les initiatives déployées.

C’est avec un plaisir renouvelé que le Ministère en charge des TIC lance les concours du meilleur site web, du meilleur logiciel et des meilleurs stands d’exposition. A côté de ces traditionnels jeux pourrez-vous inscrire au concours hackathon dont l’objectif est de regrouper des passionnés de profils divers (développeurs, designers, activistes, entrepreneurs …) afin de produire une solution (logiciel, site web, application mobile, appareil électronique …) pour répondre à une ou plusieurs problématiques en relation avec le thème de la SNI. Aussi, au cours de cette édition, il sera organisé des jeux concours télé, radiophonique, Web et SMS.

Au regard de l’esprit de dynamisme, de créativité et d’innovation que vous avez démontré et votre passion pour le développement d’usages innovants des TIC, nous ne doutons pas de votre détermination à donner un éclat particulier à la treizième édition de la SNI.

Acteurs majeurs des Télécom/TIC, développeurs, webmasters, étudiants, designers, activistes, entrepreneurs, participez au Grand Salon d’exposition et aux jeux concours TIC et allez à la conquête des Gambré en vous inscrivant à l’adresse www.sni.bf

Date limite des inscriptions le 11/06/2017 à 18 heures précises.

Infolines : 25 49 01 02 ; 70 57 46 90/70 01 01 98/78 00 20 09/76 49 08 49