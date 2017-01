CAN 2017 : Burkina-Gabon, deux équipes condamnées à gagner

Ce mercredi 18 janvier 2017, lorsqu’il sera 16h à Ouagadougou, les Etalons entameront leur deuxième match de la CAN face aux Panthères noires du Gabon. Les peurs et les calculs se succèdent au sein des deux équipes qui ont concédé un nul (1-1) lors de leurs premiers matchs.

Face aux Lycaons, l’équipe gabonaise qui avait toutes ses chances d’empocher les trois points du match ont fait montre d’amateurisme et de manque de préparation. Conséquence, alors que les deux formations jouaient les dernières minutes de la rencontre, le Gabon qui menait au score a été rattrapé par une équipe bissau-guinéenne plus revigorée.

Pour leur rencontre face au Burkina, les Gabonais, hôtes de cette compétition continentale, n’auront de choix que d’arracher la victoire s’ils veulent rester en course pour le second tour. Cet enjeu, l’entraineur Jose Antonio Camacho Alfaro le sait : « Pour le match de demain, nous sommes obligés de gagner le Burkina. Nous n’avons pas d’autre choix ». Pour réussir cela, le sélectionneur espagnol soutient que ses joueurs sont préparés pour ce match de la survie dans la compétition.

Vaincre le signe indien

Du 7 septembre 2010 au 17 janvier 2015, le Burkina et le Gabon se sont affrontés sept fois sur le terrain. Seulement le verdict du rectangle vert n’a pour la plus part du temps, pas été à l’avantage des Burkinabè. Car le Gabon totalise trois victoires contre une pour le Burkina et trois matchs nuls. Les poulains de Paulo Duarte vaincront-ils enfin ce signe indien qui hante l’équipe nationale depuis ces années ? La réponse sera connue ce mercredi soir au Stade de l’Amitié Sino-gabonaise de Libreville.

Avant cela, l’entraineur se veut rassurant. « Je connais bien les joueurs du Gabon pour avoir été entraineur ici. Sauf quatre ou cinq joueurs qui n’étaient pas à l’équipe nationale lorsque j’étais là. Je connais les points forts et faibles de chaque joueur. Seulement, ils ont un entraineur dont je ne doute pas des compétences. Il a aussi eu le temps de connaitre notre équipe. Et comme je le dis pour les joueurs, eux-aussi me connaissent très bien », a indiqué Paulo Duarte. Face aux Panthères noires du Gabon, il n’y aura donc pas de la place pour les formules de politesse. 90 minutes de combativité pour les Etalons.

« Gagner par tous les moyens »

Lors du premier match, le public gabonais avait trop espéré de son équipe pour finir par être découragé par le nul concédé face à la Guinée-Bissau. Mais pour André Biogo Poko, tout sera mis en œuvre pour la victoire à la maison. « Le seul moyen de redonner la joie au public gabonais, c’est la victoire. Peu importe la manière. Peu importent les moyens, seulement qu’à l’issue du match, nous ayons la victoire. Nous en sommes conscients et nous allons nous battre corps et âmes pour que cela se réalise », a indiqué le joueur. Mais qu’en sera-t-il pour le public burkinabè ?

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net