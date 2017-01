Crise à la CAMEG : Un quatrième renvoi dans le second procès pour faux et usage de faux

|

Les protagonistes de la crise CAMEG (Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux) devront garder leur mal en patience pour connaitre un dénouement dans cette affaire. Le Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI) a décidé ce lundi 16 janvier 2017, de renvoyer pour la quatrième fois le second procès pour faux et usage de faux au 30 janvier 2017.

Tambèlga (Bulkiemdé) : Les notables de Baonghin s’insurgent contre l’érection en village | Dans cette lettre ouverte adressée au ministre en charge de l’Administration territoriale, les notables et représentants de notables du village de Baonghin, dans la commune rurale de Nandiala, (...)

An I du président Roch Kaboré : La CODER- CI pour une meilleure gouvernance | Ceci est une lettre ouverte de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, section Côte d’ivoire, au présiden du Faso. Réunie en conseil extraordinaire, la CODER- CI (Coalition (...)

Burkina Faso : De la redevabilité du Président Roch et de son administration, parlons-en ! | J’apprécie le discours des autorités burkinabè qui nous rebattent les oreilles à longueur de journée sur la redevabilité parce qu’il est d’à propos. Tout récemment, le Chef de l’État Roch Kaboré, face aux (...)

Les étudiants burkinabè au Maroc ont commencé à percevoir leur bourse | Dans une lettre qui nous est parvenue, les étudiants boursiers burkinabè au Maroc informent qu’ils ont commencé à percevoir leur argent dans leurs comptes bancaires à partir du (...)

Attentats du Cappuccino et du Splendid à Ouagadougou : Dépôt de gerbe à l’Ambassade du Burkina Faso à Paris | (Paris, 16 janvier 2017) Regroupées au sein de l’Association des victimes et familles de victimes françaises des attentats du 15 janvier 2016 à Ouagadougou (AVAO), une trentaine (...)

Ouagadougou : Un dépôt de gaz parti en fumée au secteur 12 | Un incendie s’est produit dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017 dans un dépôt de gaz butane au secteur 12 de Ouagadougou. Les flammes ont été maîtrisées à temps par les soldats du (...)

Afrique de l’Ouest : L’ONU soutient la consolidation de la démocratie dans un contexte sécuritaire difficile | Ceci est un message du Centre d’information des Nations unies Ouagadougou. Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de (...)

Attaque terroriste du 15 janvier 2016 : Un an après, la nation burkinabè s’en souvient | Déjà un an qu’est intervenue l’attaque terroriste (Splendid Hotel, restaurant Cappucino, maquis Taxi brousse) qui a fauché la vie à 30 personnes, blessé 70 personnes et causé (...)

5 ème édition de la convention annuelle du cabinet CFA-Afrique S.A (Présentation de la loi de finances 2017 | Comme cela est de coutume, le début de chaque nouvelle année marque également l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi de finances. Adoptée le 15 décembre 2016, la loi n°040-2016 (...)

Découvrez en 5 JOURS tous les secrets pour maîtriser l’art de communiquer en public | Le groupe 2PS organise une session de formation sur l’expression orale et la prise de parole en public pour une communication réussie. Découvrez en 5 JOURS tous les secrets (...)

Attaque terroriste : Il y a un an, l’horreur à Ouagadougou | Dans la soirée du 15 janvier 2016 le temps s’est arrêté sur l’avenue Kwame N’krumah, dans la capitale Ouagadougou et sur tout le Burkina. Ils se sont retrouvés en famille, entre (...)

Université Ouaga II : ouverture de tests pour le recrutement pour l’année universitaire 2016-2017 | Le Président de l’Université Ouaga II informe le public de l’ouverture de tests pour le recrutement pour l’année universitaire 2016-2017, d’étudiants pour les formations suivantes : (...)

In memoria : SANOU née COMPAORE Micheline Lucie | Cela fait six années qu’il a plu à DIEU de rappeler à lui sa servante notre très chère épouse, mère, grande mère, sœur, belle-sœur, parente et amie SANOU née COMPAORE Micheline Lucie, (...)

Procès des militaires : Il y a jugement, mais y aura-t-il vérité et justice ? | Pourquoi le président du tribunal refuse la comparution des généraux Gibert Diendéré et Pingrenoma Zagré ? Pourquoi l’un des participants à la réunion censée préparer l’attaque de la (...)

Décès de KOSSONGONONA Safiatou née BOLY : Remerciements | Les familles KOSSONGONONA, SONGOTI, ABO, ABATANKOARI, NAGALO, NKUMAH et MALAZOUE à Ouagadougou, Pô, Tiébélé, Guénon, Gogo, Koudougou, Kumasi (Ghana) et Lomé (TOGO) Les familles (...)

Majorité présidentielle : Les partis membres promettent être plus conséquents en 2017 | Les partis politiques membres de l’Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle (APMP) ont passé en revue, les actions menées par leur regroupement en (...)

Développement : Le patronat et les partenaires sociaux affirment leur soutien au PNDES | Le Conseil national du patronat burkinabè et une délégation de l’unité d’action syndicale soutenant le PNDES ont été reçus en audience par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. C’était (...)

Côté Can : Gabon fantomatique, Burkina miraculeux ! | C’est parti pour la 31e édition de la coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017. Place au Groupe A ou l’on retrouve le Gabon, la Guinée Bissau, le Burkina Faso et le Cameroun. Verdict (...)

Concours de poésie sur le thème : « LA VALEUR DE LA FEMME » | La Cellule Femmes d’Excellence (CFE) de l’Ecole de la Formation Permanente des Laïcs organise un concours de poésie sur le thème de : « LA VALEUR DE LA FEMME », avec la (...)

Aide aux femmes et enfants vulnérables : La Radio Femina FM au secours de l’Association Kistaab-sida | Dans le cadre de la 7e édition de la « Roue du bonheur » et « Femina solidarité », l’Association Kistaab-sida a reçu des vivres, le 14 janvier 2017, dans les locaux de la radio (...)

Présentation de vœux au Premier ministère : La réussite du PNDES, objectif principal de l‘année 2017 | Le premier ministère organisé sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an ce vendredi 13 janvier 2017 à Ouagadougou. A l’occasion, le Premier ministre, Paul (...)