Décès de KOSSONGONONA Safiatou née BOLY : Remerciements

Les familles KOSSONGONONA, SONGOTI, ABO, ABATANKOARI, NAGALO, NKUMAH et MALAZOUE à Ouagadougou, Pô, Tiébélé, Guénon, Gogo, Koudougou, Kumasi (Ghana) et Lomé (TOGO)

Les familles BOLY, DIALLO, CISSE, TRAORE, BANDE et COULIBALY à Ouagadougou, Korsimoro, Bobo-Dioulasso, Ségou (Mali), Paris (France)

Les familles alliées, IVO, ZOUNGRANA, PARE, BAMOGO, FOFANA, KAGAMBEGA, DIALLO, YAMEOGO, NANA, TRAORE, BIKIENGA, ILBOUDO

Monsieur KOSSONGONONA Eric Kusi et ses enfants à Ouagadougou

Monsieur BOLY Mamadou, son épouse et ses enfants à Korsimoro et Ouagadougou

Très touchés par les nombreuses marques de soutiens multiformes qui leur ont témoignées lors du décès le 04 décembre 2016 à Ouagadougou suivi de l’inhumation le 05 décembre et le doua du 7ème jour le 11 décembre de leur épouse, mère, fille, sœur, belle sœur, tante et cousine :

KOSSONGONONA Safiatou née BOLY, précédemment Assistante Administrative à REGIS AG à Ouagadougou



Renouvellent leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude aux parents, amis, collègues, connaissances et voisins des quartiers Widtogin, Paspanga

Que chacun trouve ici l’expression de sa reconnaissance en considérant ces remerciements comme vous lui étant personnellement adressés.

Programme de Messe



Puisse Dieu Tout Puissant et Miséricordieux l’accueillir dans son Royaume et vous rendre au centuple vos bienfaits.

Union de prière !